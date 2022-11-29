"Це не кінець світу": в Укренерго розповіли, яким буде можливий блекаут в Україні

В Укренерго розповіли, яким буде можливий блекаут в Україні / УНІАН

Росія намагається повністю відключити електроенергію в Україні і в "Укренерго" не виключають повного блекаута: в такому випадку електроенергії не буде протягом довгого часу.

В інтерв'ю НВ глава "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що є різні сценарії блекаута, але, за його словами, в цілому блекаут – "це не кінець світу".

"Це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, тому що обмеження енергопостачання можуть бути дуже тривалими. Але в цілому для споживача ця картина вже знайома: обмеження енергопостачання якийсь час, проблема зі зв'язком та іншими сервісами", – розповів Кудрицький.

Терміни відновлення подачі електроенергії залежатимуть від того, якою буде наступна ракетна атака Росії, в які об'єкти вони потраплять і як успішно спрацює Українська ППО.

"Ніхто не може спрогнозувати і знати заздалегідь, скільки і в якому регіоні не буде енергопостачання, якщо така подія теоретично трапиться. Тому що ми не знаємо, які будуть ракетні удари, в які точки ці ракети потраплять, яким буде масштаб руйнувань, які нам будуть доступні мережі, підстанції і електростанції, щоб живити споживачів", – сказав Кудрицький.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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