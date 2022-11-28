Світло вмикатимуть на 2-3 години: в ДТЕК розповіли про серйозні проблеми у Києві

У Києві світло включатимуть на 2-3 години двічі на день / Колаж фото УНІАН

У Києві не вистачає електроенергії для того, щоб забезпечити світлом всіх побутових споживачів. Світло у столиці будуть вмикати лише на 2-3 години двічі на добу. Про це повідомили в ДТЕК.

Енергетики повідомляють, що в місті терміново потрібно знизити 60% потужності споживання, щоб уникнути аварій на обладнанні. В першу чергу електроенергія подається на об'єкти критичної інфраструктури - лікарні, насосні станції, теплові пункти. На ці об'єкти поки витрачається 58% електроенергії.

У Києві енергетики мають змогу надавати побутовим споживачам лише 42% електроенергії.

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації. Просимо максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем’єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні уже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Проте дефіцит електрики ще залишається, зараз він перебуває на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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