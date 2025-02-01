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"Це не бусифікація": Братчук розповів, як відбувається рекрутинг в армію

Віталій Кірсанов
1 лютого 2025, 16:37
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За словами експерта, кандидати в добровольчу армію повинні мати мотивацію.
Сергей Братчук
Кандидати в добровольчу армію повинні мати мотивацію / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Братчук:

  • "Південь" зацікавлений у мотивованих людях
  • Як звернутися до навчального центру Української добровольчої армії

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів в інтерв'ю "Главреду", як наразі працює рекрутинг до Української добровольчої армії, а також, яким кандидатам надається перевага.

За його словами, сьогодні Українська добровольча армія - це не окремий механізм або окрема дивізія.

"Представники Української добровольчої армії присутні у складі Збройних сил України, зокрема в Головному управлінні розвідки. Серед них 7-й штурмовий батальйон "Арей" у складі 129-ї бригади тероборони ЗСУ, батальйон "Сокіл", що входить до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, а також батальйон "Волинь" і спецпідрозділи в ГУР. Детальну інформацію про структуру УДА та контактні телефони можна знайти на нашому сайті", - каже Братчук.

За словами експерта, кандидати в добровольчу армію повинні мати мотивацію.

"Це не бусифікація, до нас нікого не заганяють. Ми зацікавлені в мотивованих людях, яких зобов'язуємося навчити. Можна бути, наприклад, штурмовиком, оператором БПЛА, зенітником чи артилеристом. Також можна працювати в ГУР. У людини має бути і здоров'я. Хоча в нас є люди, яким далеко за 60 років: наприклад, людина, яка пройшла свій шлях у Збройних силах, а тепер воює поруч із нами і якісно виконує складні завдання. Ключовими критеріями є мотивація і бажання навчатися, тому що найголовніше на полі бою - вижити і виконати бойове завдання", - заявив він.

Крім того, є навчальний центр Української добровольчої армії, де можна отримати відповідні навички безпосередньо у військових колективах.

"Людині надається супровід, потрібне лише бажання. За телефонами на сайті можна звернутися, обрати підрозділи, колективи, побачити командирів у соціальних мережах і навіть познайомитися, щоб зрозуміти, який у них бойовий шлях. Тому, будь ласка, запрошуємо і до нас. Підрозділів у нас вистачає", - додав Братчук.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Братчука Главреду:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові разом із бійцями спецпідрозділу КОРД ліквідували штурмову групу армії РФ у Торецьку.

У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили застосування унікального далекобійного БпЛА, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу, наносити удари по території Росії, долати до 2000 км і повертатися назад.

На Куп'янському напрямку російські війська намагаються оточити місто, уникаючи прямого штурму, використовуючи аналогічну тактику, що й на Донеччині. Ворог активізувався, проте українські сили ефективно йому протистоять, зазначив речник Сергій Братчук.

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Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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    війна в Україні контрактна армія добровольча армія Сергій Братчук
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