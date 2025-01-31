РФ намагається створювати плацдарми: в УДА попередили про загрозу для двох міст

Російські окупанти активізували наступ на 2 напрямках на Харківщині, намагаючись уникати затяжних вуличних боїв, зазначив Братчук.

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Росіяни націлились на два стратегічні міста / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Коротко:

Росіяни намагаються уникати вуличних боїв

Ціль ворога - захоплення Куп'янська та Куп’янська-Вузлового

РФ активізувала наступ на Вовчанському напрямку

Російські війська на Куп’янському напрямку застосовують ту саму тактику, що й на Донеччині – намагаються оточити місто, уникаючи прямого штурму. Такий підхід використовується на різних ділянках фронту, де це можливо. Куп’янськ залишається пріоритетною ціллю, і ворог там активізувався, проте українські підрозділи дають відсіч. Про це в інтерв’ю Главреду розповів спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, головною метою російських військ є захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Для цього вони намагаються створити плацдарми для подальшого просування, зокрема активно діють у районі Дворічної. Водночас російські пабліки поширювали інформацію про нібито встановлення ворожих прапорів у цьому населеному пункті.

"Я ж кажу, прапори для них - це дуже "скрепненько". Мовляв, усе там розбили, а українці втекли. Звісно, наші одразу відреагували і наголосили, що нічого подібного не сталося - навпаки, ворог знищується.

Він зазначає, що наразі противник намагається створити плацдарми на річці Оскіл для подальшого просування в напрямку Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Використовується тактика накатів, коли піхотні групи рухаються вперед, намагаючись обходити населені пункти, щоб уникнути затяжних міських боїв.

"Я недарма згадував про Часовий Яр, де ворог просто застряг. Фактично Часового Яру, як і Торецька, вже немає, проте є локації, де наші війська не тільки обороняються, а й проводять контратакуючі стабілізаційні заходи. Вони знищують ворога, просуваються на певних позиціях і тримають оборону. Забудови, які ще залишилися, дають змогу вести оборонні дії, тому ворог застряг у міських боях. Бачимо, що наша тактика спрацювала", - сказав Братчук.

Дивіться відео, в якому Братчук розповів, які цілі у окупантів РФ на східному фронті:

Речник наголошує, що окрім Куп’янського напрямку, ворог також намагався активізуватися у Вовчанському районі. Втім, там росіяни щодня зазнають значних втрат, але, незважаючи на це, продовжують атакувати.

"Ситуація нагадує відому історію про те, як миші плакали, кололися, але продовжували їсти кактус", - резюмував він.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Бої на Куп'янському напрямку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують штурмові дії на Харківщині, намагаючись розширити плацдарм на правому березі Осколу. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу (2014–2017) Владислав Селезньов.

27 січня британська розвідка оприлюднила звіт про аналіз бойових дій у Харківській області та планів російських військ. Згідно з їх даними, російські війська поступово розширюють свій плацдарм на західному березі річки Оскіл, створений ще наприкінці листопада 2024 року. Відтоді окупанти досягли певних тактичних успіхів у цьому районі.

Наступ російської армії на Харківщині триває, і Лимано-Куп’янський напрямок залишається для неї одним із пріоритетних. Ворог продовжує чинити тиск на Куп’янськ, однак для нього більш важливим є захоплення іншого населеного пункту. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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