Удари по залізниці та складах РФ: нові деталі потужної "бавовни" в Джанкої

Удар припав на залізничну інфраструктуру, по якій окупанти перевозять озброєння.

У Криму прогриміли потужні вибухи / Pixabay / Michael

Стали відомі нові подробиці потужних вибухів, що прогриміли раніше в захопленому РФ Джанкої у Криму.

Як мінімум за п'ятьма адресами зафіксовані значні пошкодження після нічної атаки дронів на Джанкой, повідомляє Telegram-канал Astra.

Відзначається, що в основному удар припав на залізничну інфраструктуру: постраждали локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.

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За даними Радіо Свобода, один з безпілотників, що вибухнули в Джанкої, виявився модифікацією китайського комерційного дрона SkyEye.

Вибухи в Джанкої

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив крилаті ракети Калібр, які транспортувалися залізницею. Про це раніше повідомили в Головному управлінні розвідки України.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їх транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії і готує український півострів Крим до деокупації", — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.

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