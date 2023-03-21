Удари по залізниці та складах РФ: нові деталі потужної "бавовни" в Джанкої

Стали відомі нові подробиці потужних вибухів, що прогриміли раніше в захопленому РФ Джанкої у Криму.
Як мінімум за п'ятьма адресами зафіксовані значні пошкодження після нічної атаки дронів на Джанкой, повідомляє Telegram-канал Astra.
Відзначається, що в основному удар припав на залізничну інфраструктуру: постраждали локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.
За даними Радіо Свобода, один з безпілотників, що вибухнули в Джанкої, виявився модифікацією китайського комерційного дрона SkyEye.
Вибухи в Джанкої
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив крилаті ракети Калібр, які транспортувалися залізницею. Про це раніше повідомили в Головному управлінні розвідки України.
"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їх транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії і готує український півострів Крим до деокупації", — йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначають, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.
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