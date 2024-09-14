"Це диво": з'явилися несподівані деталі нового обміну полоненими

У результаті чергового обміну полоненими між Києвом і Москвою, Україна повернула одразу 103 захисника.
"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з поводження з військовополоненими", - розповіли в Службі безпеки України.
У службі наголосили, що життя кожного українця - найвища цінність.
"Працюємо над тим, щоб виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - підсумували в СБУ.
Як уточнила глава патронатної служби бригади Олена Толкачова, серед звільнених із російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов". Вони були в неволі понад два роки.
"Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!", - написала вона.
Дивіться відео - в СБУ показали ексклюзивні кадри обміну полоненими:
Обмін полоненими - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що 103 воїни повернулися в Україну. Захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини повернулися додому.
Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Україна повернула 15 "азовців". Військові подякували президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто сприяв процесу повернення українських захисників. Також в "Азові" зазначили, що для кожного бійця бригади, яка наразі бере участь у боях на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів із полону є найбільшою мотивацією.
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський дав відповідь, чому з полону не повертають "азовців". Наразі списки на обмін полоненими узгоджують ГУР, СБУ, зовнішня розвідка та омбудсмен Дмитро Лубінець.
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