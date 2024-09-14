"Це диво": з'явилися несподівані деталі нового обміну полоненими

Серед звільнених із російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов".

https://glavred.net/ukraine/eto-chudo-poyavilis-neozhidannye-detali-novogo-obmena-plennymi-10597067.html Посилання скопійоване

Відбувся новий обмін полоненими / Колаж: Главред, Фото: t.me/olenatolkachova

У результаті чергового обміну полоненими між Києвом і Москвою, Україна повернула одразу 103 захисника.

"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з поводження з військовополоненими", - розповіли в Службі безпеки України.

У службі наголосили, що життя кожного українця - найвища цінність.

відео дня

"Працюємо над тим, щоб виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - підсумували в СБУ.

Як уточнила глава патронатної служби бригади Олена Толкачова, серед звільнених із російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов". Вони були в неволі понад два роки.

"Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!", - написала вона.

Дивіться відео - в СБУ показали ексклюзивні кадри обміну полоненими:

/ Скриншот

Обмін полоненими - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що 103 воїни повернулися в Україну. Захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини повернулися додому.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Україна повернула 15 "азовців". Військові подякували президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто сприяв процесу повернення українських захисників. Також в "Азові" зазначили, що для кожного бійця бригади, яка наразі бере участь у боях на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів із полону є найбільшою мотивацією.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський дав відповідь, чому з полону не повертають "азовців". Наразі списки на обмін полоненими узгоджують ГУР, СБУ, зовнішня розвідка та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред