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Чому з полону не повертають "азовців": Зеленський дав відповідь

Ангеліна Підвисоцька
28 серпня 2024, 02:32
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Нині списки на обмін полоненими погоджують ГУР, СБУ, зовнішня розвідка та омбудсмен Дмитро Лубінець.
Зеленский, обмен пленными
Зеленский заговорил о сложностях возвращения азовцев из плена / Коллаж: Главред, фото: ОП, Владимир Зеленский

Україна повертає російського полону своїх захисників, але серед них майже немає бійців НГУ "Азов". Із повернення додому саме цих бійців є серйозні складнощі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Було прийнято рішення, для мене було дуже важливим, щоб передусім сім’ї наших героїчних військових, які в полоні, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається. Бо є складнощі з поверненням азовців, різні причини. Напевно треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що на Ставці було затверджено формат роботи з родинами "азовців". До того ж списки на обмін тепер будуть узгоджуватись не лише з ГУР, а й з СБУ, українським омбудсменом Дмитром Лубінцем та із зовнішньою розвідкою.

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"Вони погоджують ці списки, вони ставлять один одному ті питання, які родини або їх представники ставлять ці питання публічно, і повинні отримати відповіді. Вони будуть ставити ці питання у своєму сьогоднішньому форматі в цьому Центрі повернення наших полонених і також віримо, що знайдуть відповіді", – додав президент.

Зеленський також прокоментував останній обмін полоненими, який відбувся у День Незалежності України. Він зазначив що підготовка до цього обміну тривала довго, а дати просто співпали.

Обмін полоненими - останні новини

Зазначимо, що раніше командир "Азова" "Редіс", коментуючи цю подію, дорікнув українській владі за те, що в рамках обміну додому не повернувся жоден полонений "азовець".

"Незважаючи на те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на "азовців". Незважаючи на те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористалися. У сьогоднішньому обміні вкотре жодного "азовця". Дорогоцінний шанс і час втрачено", - написав він, додавши, що до "азовців" у полоні ставляться найгірше.

Боєць ЗСУ, колишній військовополонений Максим Колесніков прокоментував заяву командира "Азова" і заявив, що Україна не змарнувала час, коли повернула 24 серпня з полону строковиків.

"Це все строковики. Деякі були в колонії у Володимирській області. Деякі - у мордовських таборах. Усі два з половиною роки голодували. Усіх катували. На всіх чекають місяці реабілітації. Усі вони були в оточенні і здалися після кількох боїв за наказом. За всієї поваги до "Редіса", за всього захоплення подвигом "Азова", і за всього бажання повернення героїв Маріуполя - вчора Україна не змарнувала часу і шансу", - написав Колесніков.

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