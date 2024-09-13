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Україна повернула 15 "азовців": у бригаді назвали кількість бійців, які досі в полоні

Руслана Заклінська
13 вересня 2024, 19:47
259
Після двох років полону в Україну повернулися бійці "Азову": 4 побратими та 11 посестер, розповіли в бригаді.
Україна повернула 15 'азовців': у бригаді назвали кількість бійців, які досі в полоні
Скільки "азовців" досі залишаються в полоні - відповідь бригади / Колаж: Главред, фото: t.me/azov_media

У п'ятницю, 13 вересня, в рамках обміну військовоплоненими 15 бійців бригади "Азов", які провели більше двох років у полоні, повернулися додому. Наразі в російському полоні перебувають ще понад 900 "азовців". Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення "Азов".

"Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці "Азову". 4 побратими та 11 посестер провели понад два роки в полоні й сьогодні зустрілись із рідними", - зазначили у бригаді.

Військові подякували президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто сприяв процесу повернення українських захисників. Також в "Азові" наголосили, що для кожного бійця бригади, яка зараз бере участь у боях на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону є найбільшою мотивацією.

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"Сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю.В подальшому ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12-ої бригади "Азов". Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер", - зазначили військові.

  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media
  • Повернення "азовців" з полону 13 вересня
    Повернення "азовців" з полону 13 вересня Фото: t.me/azov_media

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Обмін військовополоненими 13 вересня - що відомо

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 13 вересня, в Україну повернулися 49 українців і українок. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених є військові ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонники, а також цивільні.

Після двох років у ворожих в'язницях українські захисники вперше змогли поговорити з рідними. Офіцер полку "Азов" Анатолій Міхєєв зазначив, що про обмін дізналися лише за кілька годин до повернення в Україну, коли вже перебував на території Білорусі.

Нагадаємо, 24 серпня, на День Незалежності, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненим - 115 та 115 осіб. Тоді додому повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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Азов ЗСУ військовополонені обмін полоненими
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