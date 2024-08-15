Бійці 'Азовсталі', хворі та поранені: Буданов розповів деталі майбутнього обміну

Під час майбутнього обміну полоненими перш за все визволятимуть поранених, хворих та бійців "Азовсталі", які в полоні дуже довго.

https://glavred.net/war/boycy-azovstali-bolnye-i-ranenye-budanov-rasskazal-detali-novogo-obmena-10588961.html Посилання скопійоване

Буданов повідомив деталі нового обміну полоненими / колаж: Главред, фото: скриншот з відео, Координаційний штаб

Під час засідання Ставки Стратегії щодо повернення українців з полону було повідомлено, що в першу чергу будуть повертати бійців з "Азовсталі", а також воїнів, які мають поранення і хворіють. Про це відзвітував начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

"Ми будемо намагатись дотримуватись певних принципів. Перше - повертати в першу чергу всіх важкопоранених та хворих. Друге - всіх жінок. Третє - тих, хто знаходиться в полоні вже довгий термін. Четверте - особливу роль для нас займає трагічний епізод - це події на "Азовсталі", то ж питанню повернення всіх, хто був на "Азовсталі" ми приділяємо особливу увагу", - заявив Буданов.

Крім того, очільник ГУР додав, що українська сторона буде докладати зусиль для повернення цивільних осіб, які знаходяться в полоні як з початку повномасштабного вторгнення, так і починаючи з 2014 року.

відео дня

Підсумовуючи свою доповідь Буданов сказав, що українська сторона також звертатиме увагу на окремі групи населення у полоні, наприклад, такі як кримські татари.

Відповідні рішення були прийняті 15 серпня і за обіцянками Буданова, вони будуть втілені в життя найближчим часом.

Буданов доповів про ситуацію з полоненими росіянами - дивіться відео:

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, через інтенсивні бої в Курській області, російська сторона вперше від початку війни запросила в України переговори щодо обміну полоненими.

Як стало пізніше відомо, представники Росії та України вже провели перший етап переговорів щодо обміну полоненими.

Як повідомляли раніше аналітики, обмін ув'язненими між Заходом і Росією - ніщо інше, як прагнення Путіна звільняти своїх агентів, це вже не перша така історія.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред