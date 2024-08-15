Старт переговорів України та РФ: новий обмін полоненими вже скоро - FT

Представники України та РФ ознаменували початок переговорів про обмін військовополоненими в Курській області.

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Україна і РФ готують обмін полоненими / колаж: Главред, фото: скрін, СБУ

Скоро українські полонені опиняться на рідній землі. Той факт, що робота над підготовкою обміну справді йде, виданню Financial Times підтвердили в українській розвідці.

Точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, поки що не розголошується. Але видання звертає увагу, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні.

Напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що російська сторона проявляє ініціативу щодо початку переговорів з цього питання.

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Вчора, 14 серпня, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсманом Дмитром Лубінцем. Головна тема- обмін полоненими.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

"Я дуже сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито прийняли рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", – зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсман назвав пріоритетні категорії для обміну для України: насамперед важкопоранені, по-друге – українські жінки, і в третю чергу – всі ті, хто залишається в полоні.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти В липні пройшов черговий полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Лубінець додав, що Росія проявляє ініціативу в питанні обміну полоненими через ситуацію в Курській області.

"Чим ця ситуація завершиться, я не знаю, але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", – підкреслив омбудсман.

Обмін полоненими та війна РФ проти України - останні новини

Як відомо, після початку боїв в Курській області, окупанти в руки Україні здаються цілими ротами.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розкрив серйозні проблеми росіян через бої в Курській області. За його словами, одним із основних завдань українських військових є перерізання енергопостачання військовим об'єктам росіян.

Як зазначає видання The Telegraph, операція в Курську має три цілі. Однією з таких є можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України і Росії.

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