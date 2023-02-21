УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ці йолопи повірили у власну богообраність": в РФ заплуталися у своїх цілях в Україні – Тука

21 лютого 2023, 17:48
Пропагандисти в РФ уже розділилися на дві групи. Частина з них кричить, що "треба вбити усіх українців", частина обмежує свої "хотілки" захопленням Донбасу.
Владимир Путин, Георгий Тука
У РФ заплуталися у своїх цілях в Україні, вважає Тука/ ua.depositphotos.com, Главред

Країна-агресорка Росія на початку повномасштабного вторгнення мала одну стратегічну мету – знищити Україну як незалежну європейську державу і загарбати її території. РФ не змогла і не зможе цього зробити. Тому на нинішньому етапі війни російські пропагандисти уже заплуталися у цілях Росії в Україні й почали висловлюватися про них по-різному.

У пропагандистських медіа РФ тривають дискусії, що ж тепер можна буде назвати перемогою Росії у війні. Дискусії відбуваються з дозволу Кремля, але цілі тепер називаються зовсім різні. Про це розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Стратегічною метою Росії було знищення України як незалежної європейської держави – зміна уряду та зовнішньої політики, тобто створення кишенькового проросійського протекторату, як у Білорусі. Цієї стратегічної мети РФ не досягла, і шансів домогтися цього у неї немає", – зазначає Тука.

відео дня

За його словами, пересічні росіяни не мають відповіді на питання, що ж є ціллю Росії у війні проти України. Коли раніше Путін озвучував абсурдні заяви про так звані "денацифікацію" і "демілітаризацію", населення РФ навіть вимовити ці слова не могло. А зараз вони взагалі не розуміють, чим це все може закінчитися. Вони бачать лише один шлях – знищення України.

"Причому одна група з найбільш відбитих екземплярів говорить, що "всех х**лов надо уничтожить" або ж треба змінити владу, взяти всіх у залізні кліщі, переплавити українцям мізки, і тоді років через 5-10 будуть "русские украинцы". Друга група намагається шукати паличку-виручалочку – мінімальні умови, які можна було б видати російському населенню як перемогу, наприклад, контроль Росії над "ЛНР" і "ДНР", а точніше всією територією Луганської та Донецької областей", – пояснює Тука.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Він нагадав, що російські загарбники внесли зміни у свою конституцію і оголосили, нібито окуповані частини чотирьох українських областей "стали територією Росії".

"Ці йолопи, повіривши у власну богообраність, уже внесли зміни до російської конституції, де закріпили положення про те, що до складу Російської Федерації входять не лише Донецька й Луганська, а й Запорізька та Херсонська області", – каже ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО.

На його думку, тепер у Росії ніхто не готовий "відкотити" такі зміни до конституції назад. Тому верхівці влади країни-агресорки РФ більше нічого не лишається, крім як намагатися рухатися вперед на фронті.

"До речі, на деяких російських пропагандистських каналах зазначалося, що зараз майже всі бойові дії відбуваються на території Росії, адже Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області – це Росія, а тому Україна є агресором по відношенню до Росії (мовляв, "х**ли воюют с нами на нашей земле"). Такі хитросплетіння! Не варто намагатися шукати якусь логіку – вона просто відсутня у діях росіян", – додав Тука.

Ситуація на фронті

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін навіть не планує відступати та сідати за стіл переговорів, щоб домовитись про справжній мир. Він готує російських окупантів до нових наступів на Україну, щоб досягнути хоча б якихось "успіхів" на фронті.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив думку, що подальший розвиток ситуації на полі бою залежить від того, які резерви вдасться сформувати ЗСУ, що вони зроблять, і як діятимуть російські війська. Сторони будуть готуватися 2-3 місяці, підготовка сил оборони до контрнаступу може завершитися вже за 2 місяці. Бойові дії очікуються на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, раніше Георгій Тука зазначав, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Згідно з його прогнозом, війна може тривати ще 2-3 роки. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

Вас також може зацікавити:

новини Росії війна в Україні Георгій Тука вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:13

"Рогатками не повоюєш": дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни

17:48

"Ці йолопи повірили у власну богообраність": в РФ заплуталися у своїх цілях в Україні – ТукаВідео

17:34

Як приготувати найсмачніші сирники: секрети, які зроблять страву незабутньоюВідео

17:16

Як визначити свої особисті межі і навчитися ніколи не давати себе образити

17:04

У ЗСУ чітко відповіли, чи чекати 24 лютого масованого нальоту російських літаків на КиївВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:55

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршуВідео

16:50

Медведєв та інші чиновники заснули під час промови ПутінаВідео

16:50

Над потугами Путіна тихо іржали навіть у РосіїПогляд

16:44

Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогнозВідео

Реклама
16:41

Як правильно варити вареники і щоб вони не розвалювалися: нехитрий і надійний спосібВідео

16:26

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

16:20

Байден дав ляпаса Путіну, а тому диктатор в паніці переписував свої папірці для промови - ОгризкоВідео

16:19

"Другий син допоміг розібратися в проблемах": Кекелія розповіла, як врятувала шлюб під час війниВідео

16:18

В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17Відео

16:01

Дипломат спрогнозував, про що в контексті війни Байден скаже у ВаршавіВідео

15:57

"Путін готується до нових наступів": Столтенберг роззкрив плани диктатораВідео

15:40

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

15:36

Що робити, якщо все прилипає до сковороди: наболіла проблема всіх господинь

15:26

"Путін сам зробив цей вибір": у США назвали абсурдною промову глави Кремля 21 лютогоВідео

15:18

"Підготовка ведеться": Тука розповів про можливий наступ ворога на КиївВідео

Реклама
15:13

Пригожин накинувся на Герасимова і Шойгу: "Люди гинуть пачками, а вони хихикають"

15:01

РФ накрила Херсон і Очаків вогнем з РСЗВ: багато загиблих і поранених

15:00

Батько-молодець: у Джуда Лоу народилася сьома дитинаВідео

14:56

Неперевершений ледачий Медовик на сковороді: справжнє захоплення всього за 30 хвилин - рецептВідео

14:54

Колишня наречена Володимира Кличка поділилася трагедією - пішов з життя близький член сім'ї

14:39

"Цей рік він не переживе": Байден передав Путіну два "сигнали" з КиєваВідео

14:27

Путін вибухнув істерикою через далекобійну зброю Україні і погрожує "розширенням війни"Відео

14:26

Путін пив антидепресанти через візит Байдена до Києва - ЗМІВідео

14:07

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

14:04

Своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю - дипломатВідео

13:50

Як швидко заспокоїтися і не нервувати: дієві способи на всі випадки життя

13:50

Італійська небожителька: Моніка Беллуччі заголила ніжки в панчохах на обкладинці крутого глянцю

13:47

Війна триватиме 2-3 роки і буде кривавою, немає передумов для її закінчення у 2023-му – ТукаВідео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленського іронічно потролили послання Путіна

13:14

Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

13:11

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

13:09

Огризко: Путіна чекає катастрофа, навіть якщо Росія забере війська з УкраїниЕксклюзив

12:53

Цифровізація сфери будівництва в законі №5655 — елемент антикорупційної стратегії, - голова НАЗК Новіков

12:53

США планують прискорити передачу Abrams Україні: у Держдепі розкрили план

12:28

У Путіна є козир, але навіть він не переламає хід війни на користь РФ - експертВідео

Реклама
12:20

Названо ідеальних дружин за знаком зодіаку: вони головні героїні чоловічих мрійВідео

12:02

Гороскоп на завтра 22 лютого 2023: Рибам - нові зустрічі, Близнюкам - події

11:55

Зірка Dizel Show, яка пережила окупацію, влаштувалася на роботу до росіян

11:36

Репера-путініста Басту звинуватили у зґвалтуванні шанувальниціВідео

11:14

Довга війна проти України і загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланніВідео

10:57

РФ планує взяти під контроль Білорусь до 2030 року: в Мережу злили план Кремля

10:56

Чому кішки бояться води та не люблять купатися

10:50

Георгій Тука: Війна за оптимістичним сценарієм триватиме ще рік, за песимістичним – чотириЕксклюзив

10:43

Загроза удару військ РФ у Харківській та Сумській областях: генерал оцінив ймовірність атакиВідео

10:41

"Думайте, що ви пишете": Леся Нікітюк жорстко відповіла фоловерам, які посварили її вояж до ХарковаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти