"Ці йолопи повірили у власну богообраність": в РФ заплуталися у своїх цілях в Україні – Тука

Пропагандисти в РФ уже розділилися на дві групи. Частина з них кричить, що "треба вбити усіх українців", частина обмежує свої "хотілки" захопленням Донбасу.

У РФ заплуталися у своїх цілях в Україні, вважає Тука/ ua.depositphotos.com, Главред

Країна-агресорка Росія на початку повномасштабного вторгнення мала одну стратегічну мету – знищити Україну як незалежну європейську державу і загарбати її території. РФ не змогла і не зможе цього зробити. Тому на нинішньому етапі війни російські пропагандисти уже заплуталися у цілях Росії в Україні й почали висловлюватися про них по-різному.

У пропагандистських медіа РФ тривають дискусії, що ж тепер можна буде назвати перемогою Росії у війні. Дискусії відбуваються з дозволу Кремля, але цілі тепер називаються зовсім різні. Про це розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Стратегічною метою Росії було знищення України як незалежної європейської держави – зміна уряду та зовнішньої політики, тобто створення кишенькового проросійського протекторату, як у Білорусі. Цієї стратегічної мети РФ не досягла, і шансів домогтися цього у неї немає", – зазначає Тука.

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За його словами, пересічні росіяни не мають відповіді на питання, що ж є ціллю Росії у війні проти України. Коли раніше Путін озвучував абсурдні заяви про так звані "денацифікацію" і "демілітаризацію", населення РФ навіть вимовити ці слова не могло. А зараз вони взагалі не розуміють, чим це все може закінчитися. Вони бачать лише один шлях – знищення України.

"Причому одна група з найбільш відбитих екземплярів говорить, що "всех х**лов надо уничтожить" або ж треба змінити владу, взяти всіх у залізні кліщі, переплавити українцям мізки, і тоді років через 5-10 будуть "русские украинцы". Друга група намагається шукати паличку-виручалочку – мінімальні умови, які можна було б видати російському населенню як перемогу, наприклад, контроль Росії над "ЛНР" і "ДНР", а точніше всією територією Луганської та Донецької областей", – пояснює Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Він нагадав, що російські загарбники внесли зміни у свою конституцію і оголосили, нібито окуповані частини чотирьох українських областей "стали територією Росії".

"Ці йолопи, повіривши у власну богообраність, уже внесли зміни до російської конституції, де закріпили положення про те, що до складу Російської Федерації входять не лише Донецька й Луганська, а й Запорізька та Херсонська області", – каже ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО.

На його думку, тепер у Росії ніхто не готовий "відкотити" такі зміни до конституції назад. Тому верхівці влади країни-агресорки РФ більше нічого не лишається, крім як намагатися рухатися вперед на фронті.

"До речі, на деяких російських пропагандистських каналах зазначалося, що зараз майже всі бойові дії відбуваються на території Росії, адже Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області – це Росія, а тому Україна є агресором по відношенню до Росії (мовляв, "х**ли воюют с нами на нашей земле"). Такі хитросплетіння! Не варто намагатися шукати якусь логіку – вона просто відсутня у діях росіян", – додав Тука.

Ситуація на фронті

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін навіть не планує відступати та сідати за стіл переговорів, щоб домовитись про справжній мир. Він готує російських окупантів до нових наступів на Україну, щоб досягнути хоча б якихось "успіхів" на фронті.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив думку, що подальший розвиток ситуації на полі бою залежить від того, які резерви вдасться сформувати ЗСУ, що вони зроблять, і як діятимуть російські війська. Сторони будуть готуватися 2-3 місяці, підготовка сил оборони до контрнаступу може завершитися вже за 2 місяці. Бойові дії очікуються на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, раніше Георгій Тука зазначав, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Згідно з його прогнозом, війна може тривати ще 2-3 роки. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

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