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Війна триватиме 2-3 роки і буде кривавою, немає передумов для її закінчення у 2023-му – Тука

21 лютого 2023, 13:47
Бойові дії будуть важкими. Українцям доведеться пережити таку війну, яку можна порівняти з Другою світовою.
Украинские военные, Георгий Тука
Немає передумов для закінчення війни у 2023 році/ 43 ОАБр ім. гетьмана Тараса Трясило

Зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років.

При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни. Такий прогноз озвучив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука в інтерв’ю Главреду.

"Знаю і розумію, що чимало наших громадян у це вірять і на це сподіваються. Але під час своїх інтерв’ю і виступів я ніколи не казав якісь речі лише для того, щоб сподобатися аудиторії. Ще в березні 2022 року, коли тривали бої під Києвом, я неодноразово спростовував порожню балаканину деяких представників чинної влади, які говорили, що ця війна триватиме два-три тижні чи місяць-півтора", – зазначає Тука.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Він нагадав, що попереджав про важкі бої і складну ситуацію на фронті. За його словами, його тогочасні прогнози справджуються.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", – каже Тука.

Ситуація на фронті

Тука раніше зазначав, що ядерна зброя – козир, який є у країни-агресора Росії. Але якщо президент РФ Володимир Путін зважиться на його застосування, це не переламає хід війни на його користь, проте може призвести до ще більшої консолідації українського суспільства.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Україна зможе повернути ініціативу на полі бою в 2023 році за умови "достатньої і своєчасної підтримки Заходу".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія у річницю початку повномасштабної війни може спробувати атакувати Україну залишками своїх ракет і дронами. Очікуються часті сигнали повітряної тривоги. Загарбники, ймовірно, поширюватимуть фейки про свої уявні "успіхи" на фронті.

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