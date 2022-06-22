Є загроза оточення: Арестович розповів про "великі проблеми" ЗСУ під Сєвєродонецьком

Арестович розповів про те, що відбувається під Сєвєродонецьком та Лисичанськом / Фото УНІАН, t.me/luhanskaVTSA

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в районі Сєвєродонецька та Лисичанська в Луганській області у Збройних сил України є проблеми і навіть загроза оточення.

На Ізюмсько-Слов'янському напрямку тривають бої місцевого значення. Ворог перекинув звідти сили під Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Йдеться щонайменше про дві батальйонні тактичні групи (БТГр). Росіяни намагалися форсувати Сіверський Донець в районі Сіверська, але поки безуспішно.

"У нас великі проблеми під Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Вони кинули не менше трьох БТГр на цьому напрямку. Але оскільки там війська настільки виснажені, навіть це дуже вагома гиря на ваги... І ця гиря спрацювала", - розповів Арестович в ефірі Фейгін Live увечері 21 червня.

За словами Арестовича, зараз окупанти намагаються закрити в оточенні українські сили в Золотому і Гірському.

"І загроза цього закриття реальна", - визнав представник Офісу президента.

Російські війська кинули сили на низку населених пунктів на південь від Сєвєродонецька та Лисичанська, намагаючись створити маленькі тактичні оточення.

"Вони кинули сили на Білу гору, Борівське, на Сиротине (це вже безпосередньо під Сєвєродонецьком і Лисичанськом). Там теж тривають місцеві бої, які становлять певну небезпеку. Метьолкіно ми втратили під Сєвєродонецьком", - розповів Арестович.

Також, за його словами, є передумови до тактичного успіху у російських військ під Лисичанськом. Загроза оточення за великим рахунком є, але росіяни поки не зможуть її реалізувати.

Як повідомляв Главред, 21 червня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти будуть намагатися взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. Ситуація загостриться, а найближчий тиждень стане вирішальним для оборони міста.

Зазначається, що армія РФ знову зосередить війська і техніку в районі Сєвєродонецька, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу істотнішого загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони заводу Азот, де тривають бої.

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