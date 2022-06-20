ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька

На Луганщині тривають запеклі бої / Фото t.me/luhanskaVTSA

Станом на ранок 20 червня навколо Сєвєродонецька і Лисичанська тривають запеклі бої. Збройні Сили України втратили контроль над селищем Метьолкіно поблизу обласного центру.

"Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, а в промзоні міста - пекло від обстрілів", - повідомив в Telegram голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно стріляють по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

"Те ж саме в районах Тошківки та Устинівки, тому що орки хочуть здійснити там прорив, і для цього стягнули туди велику кількість техніки", - додав він.

Гайдай розповів, що російська армія обстрілює Лисичанськ з важкої артилерії - "Смерчів", "Ураганів", точки "У". У місті - великі руйнування.

Там триває "тиха" евакуація силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

"Орки продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину знищують з усієї можливої зброї", - додав Гайдай.

Як повідомляв Главред, вранці 20 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники розгорнули біля кордону з Україною з боку території РФ дивізіон зенітно-ракетних комплексів C-300. На фронті посилилися обстріли як з артилерії, так і з авіації. Низку населених пунктів росіяни обстріляли ракетами.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках на Донбасі. Там інтенсивно застосовують авіацію. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

У Сєвєродонецьку на Луганщині лише за тиждень (з 13 по 19 червня) українські військові ліквідували 28 кадирівців з чеченського загону "Ахмат".

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