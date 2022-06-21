Бої за Сєвєродонецьк: найближчий тиждень стане вирішальним - ISW

Російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони заводу Азот / Фото t.me/luhanskaVTSA

Російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. Ситуація загостриться, а найближчий тиждень стане вирішальним для оборони міста, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що армія РФ знову зосередить війська і техніку в районі Сєвєродонецька, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу істотнішого загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони заводу Азот, де тривають бої.

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В аналізі ISW йдеться, що російські джерела, імовірно, створюють інформаційні умови, щоби виправдати повільне і невдале просування в Слов'янськ з південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній зв'язку вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєвєродонецьку-Лисичанську.

Російські війська продовжували зосереджуватися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до міжнародного кордону.

Також окупанти продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

Водночас, зазначають аналітики, партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями. Український опір на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій.

Нагадаємо, станом на ранок 20 червня навколо Сєвєродонецька та Лисичанська тривали запеклі бої. Збройні Сили України втратили контроль над селищем Метьолкіно поблизу обласного центру.

Як повідомляв Главред, перелом у війні в Україні відбудеться не раніше другої половини літа. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Він пояснив, що перелом відбудеться після отримання Україною Західної зброї або коли Росія зможе сформувати оперативний резерв для посилення своїх військ і відновлення наступальних дій.

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