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Південь окупували через зраду, там мало бути найуспішніше місце оборони – Арестович

21 червня 2022, 13:33

Операція із захисту південних областей України провалилася через зраду "осіб, які приймали рішення", зазначає радник голови ОП.

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Південь окупували через зраду, там мало бути найуспішніше місце оборони – Арестович/ Генштаб ЗСУ, Офіс президента

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну у південних областях нашої держави проводилися серйозні військові навчання із захисту регіону.

Передбачалося, що у разі російської агресії Південь України стане одним із найуспішніших місць оборони. Проте усе провалилося і Росія змогла окупувати ці території як з низки об’єктивних причин, так і через зраду деяких "осіб, які приймали рішення". Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "Гордон".

Зокрема, серед таких людей Арестович назвав помічника начальника управління СБУ у Херсонській області – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна. Він зазначив, що Садохін був заарештований ще у березні.

"За попередніми даними, він передавав дані про систему [мінних] полів, взагалі про систему оборони, і навіть наводив російську авіацію на українські підрозділи. Ми знаємо, що керівник херсонського штабу ТРО зараз на російській стороні. Думаю, що це не останні особи, яких там встановлять як винних", – розповів Арестович.

При цьому він наголосив, що зрада була на середньому рівні. У той же час солдати й офіцери на низовій ланці зробили все, щоб захистити південні області.

читайте такожМісто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення ХерсонаТакож Арестович зазначив, що крім фактору зради, окупації Півдня України сприяли ще й низка об’єктивних причин. Так, на цьому напрямку в російських військ була чисельна перевага. Крім цього – що зіграло дуже велику роль – російська авіація налітала з окупованого Криму.

"Кримська авіація була дуже близько. Вони "розвантажували" по наших військах, поверталися, швидко поповнювалися і знову прилітали. Плюс місцевість – у степу дуже складно від авіації ховатися. Плюс суб'єктивний фактор – це зрада. Накладання цих факторів і дало ефект", – сказав Арестович.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.

Нагадаємо, партизани у Херсоні розстріляли співробітників оперативного підрозділу ФСБ якраз у той момент, коли вони замовляли шашлик в одному з місцевих ресторанів на набережній.

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