Знеструмлення триватимуть по 10 годин: де в Україні енергетики вимикатимуть світло

На Київщині кілька днів відключатимуть світло.

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ДТЕК інформує про відключення світла на Київщині/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

На початку тижня, 21 та 22 жовтня 2024 року, у низці населених пунктів Київської області очікуються планові відключення електроенергії. Це пов’язано з необхідністю проведення профілактичних робіт для підвищення надійності електропостачання.

Енергетики закликають мешканців з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. Зазначається, що відключення електрики триватимуть близько 10-11 годин, але в окремих ситуаціях цей час може збільшитись.

Як відомо, у понеділок, 21 жовтня, відключення електроенергії заплановано у Димерській громаді, повідомляє Димерська селищна рада. Зокрема, не буде світла у селі.Катюжанка, на вулицях Вербова, Нова, Поштова. Та у селі Любимівка — лише по вулиці Миру. Тривалість відключень — з 9:00 по 19:00.

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У вівторок, 22 жовтня, енергетики проводитимуть профілактичні роботи у селищі Калинівка Фастівського району. Знеструмлення триватиме з 8:30 до 19:30, пише Калинівська селищна рада.

Також у вівторок, 22 жовтня, планові відключення очікуються у Переяславській міській територіальній громаді, повідомляє міський інформаційний центр. У Переяслав-Хмельницькому без світла залишиться чимало вулиць.

Також заплановано відключення електроенергії в селі Стовп’яги на вулицях Миру та Соснівській. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 19:00.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці, 20 жовтня, війська країни-агресорки Росії вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла. За даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).

19 жовтня очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус розповів, що в області було завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури. У "Чернігівобленерго" повідомили, що вводять аварійні відключення електроенергії.

Крім того, 16 жовтня у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. У Миколаївській області через технологічні порушення знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі та промисловість.

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