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"Є області не червоні, а "бордові": Радуцький заявив про загрозу колапсу медичної системи

27 жовтня 2021, 14:55

Наразі в країні велике навантаження на медсистему і незабаром може не вистачити лікарів і ліжок для хворих.

Смерть, коронавірус
В Україні спрогнозували пік захворюваності COVID - 19 / Reuters

Попри рекордну смертність ковід-пацієнтів та переповнені лікарні, пік коронавірусної хвороби ще попереду. Кількість хворих й надалі буде збільшуватися. Не виключають, що може статися колапс медичної системи.

Таку думку озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в інтерв'ю "24 каналу". Він пояснив, що наразі в країні велике навантаження на медсистему і незабаром може не вистачити лікарів і ліжок для хворих. Найгірше, що може статися – це колапс медичної системи.

"На жаль, ми бачимо, що це ще не пік. За останніми прогнозами МОЗ та Національної академії медичних наук, за тиждень може початися пік. Якщо цей пік буде приблизно 30-40 тисяч інфікованих на добу, то система витримає. Якщо більше – це вже питання", – заявив Радуцький.

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Він пояснив, що в деяких областях вже 90% лікарняних ліжок завантажено – це близько до колапсу. У Херсонську область ДСНС направила мобільний госпіталь, в якому є 120 ліжок. Проте таких госпіталів на кожну область не вистачить.

"Є області, де ситуація дуже важка. Це не червона зона, а така бордова. Ще темніше червоної", – зазначив Радуцький.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • За добу 26 жовтня COVID-19 підхопили 22 574 людей. Найбільше нових хворих виявили в Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях і в Києві. Побороти недугу, на жаль, не вдалося 629 людям.
  • Вакцинацію проти коронавірусу за добу зробила рекордна кількість осіб – понад 291 тисячу українців.
  • Раніше повідомлялося, що через погіршення ситуації ще 7 областей потрапили в червону зону. Мовиться про Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Хмельницьку та Чернігівську. Посилений карантин там почне діяти з 30 жовтня.

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Михайло Радуцький коронавірус в Україні вакцинація від коронавірусу локдаун
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