В Україні невблаганно зростає кількість смертей від коронавірусу: в яких областях ситуація найгірша

Останні дані МОЗ / Фото Reuters

Згідно з даними на ранок середи, 27 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 22 574 осіб. З них 1 532 дітей та 399 медичних працівників.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 5 925 осіб, одужали 11 593 людей.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477) і Запорізькій (1335) областях. 1416 випадків коронавірусу діагностовано в Києві.

Коронавірус в Україні 26 жовтня - статистика

госпіталізовано-5 925 осіб;

летальних випадків-692;

одужали - 11 593 осіб;

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захворіло - 2 825 733 осіб;

одужали - 2 401 705 осіб;

летальних випадків - 65 628;

проведення ПЛР - тестів - 14 154 508;

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Вакцинація в Україні

Вакцинувалися-291 293;

Одна доза - 212 013;

Друга доза - 79 280.

У МОЗ також зазначили, що 94% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня були невакциновані.

​​Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців / moz.gov.ua

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону.