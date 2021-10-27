В Україні невблаганно зростає кількість смертей від коронавірусу: в яких областях ситуація найгірша

Тільки за минулу добу від COVID-19 в Україні померло 692 людини.
Згідно з даними на ранок середи, 27 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 22 574 осіб. З них 1 532 дітей та 399 медичних працівників.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу госпіталізували 5 925 осіб, одужали 11 593 людей.
Найбільше випадків зараження зафіксовано в Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477) і Запорізькій (1335) областях. 1416 випадків коронавірусу діагностовано в Києві.
Коронавірус в Україні 26 жовтня - статистика
- госпіталізовано-5 925 осіб;
- летальних випадків-692;
- одужали - 11 593 осіб;
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- захворіло - 2 825 733 осіб;
- одужали - 2 401 705 осіб;
- летальних випадків - 65 628;
- проведення ПЛР - тестів - 14 154 508;
Вакцинація в Україні
- Вакцинувалися-291 293;
- Одна доза - 212 013;
- Друга доза - 79 280.
У МОЗ також зазначили, що 94% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня були невакциновані.
Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину.
Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону.