В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: які обмеження запровадять

Це пов'язано зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус у нашій країні
До червоної зони карантину віднесли ще ряд областей. Мовиться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську. Обмеження набудуть чинності з 00:00 30 жовтня.
Таке рішення прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов через свій телеграм.
Що заборонено у червоній зоні карантину
За новими правилами у червоній карантинній зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винесення;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- робота навчальних закладів, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури;
- робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).
Важливо наголосити, що ці обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всього персоналу та відвідувачів закладів чи заходів будуть жовті або зелені COVID-сертифікати. Також на людей із зеленим COVID-сертифікатом не діють обмеження на міжобласні перевезення.
- Жовтий сертифікат можна отримати після першої дози вакцини, він діє 120 днів з моменту щеплення.
- Зелений сертифікат видають після введення другої дози вакцини або через два тижні після застосування одноразової вакцини, він діє рік.
Що залишиться дозволеним у червоній зоні
Згідно з правилами, у червоній зоні епіднебезпеки дозволяється:
- робота підприємств громадського харчування за адресною доставкою та на винос,
- робота навчальних закладів, якщо 100% працівників отримали два щеплення проти COVID-19,
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання у сфері торгівлі: харчовими продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослинних площ, не менш ніж 60% яких призначено для торгівлі товарами.