В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: які обмеження запровадять

У" червону " зону потрапили нові регіони / УНІАН

До червоної зони карантину віднесли ще ряд областей. Мовиться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську. Обмеження набудуть чинності з 00:00 30 жовтня.

Таке рішення прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов через свій телеграм.

Що заборонено у червоній зоні карантину

За новими правилами у червоній карантинній зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винесення;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

робота навчальних закладів, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури;

робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Важливо наголосити, що ці обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всього персоналу та відвідувачів закладів чи заходів будуть жовті або зелені COVID-сертифікати. Також на людей із зеленим COVID-сертифікатом не діють обмеження на міжобласні перевезення.

Жовтий сертифікат можна отримати після першої дози вакцини, він діє 120 днів з моменту щеплення.

можна отримати після першої дози вакцини, він діє 120 днів з моменту щеплення. Зелений сертифікат видають після введення другої дози вакцини або через два тижні після застосування одноразової вакцини, він діє рік.

Що залишиться дозволеним у червоній зоні

Згідно з правилами, у червоній зоні епіднебезпеки дозволяється: