РФ може піти у велику атаку на Харківщині: Синєгубов назвав напрямок

Окупанти відновили інтенсивність наступальних дій під Куп'янськом. ЗСУ відбили відбили 13 ворожих атак.

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Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Російські окупанти відновили інтенсивність наступальних дій на Куп'янському напрямку. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка і Табаївка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, захисники України відбили близько 13 ворожих атак.

"Інтенсивність наступальних дій за цим напрямком знову відновилася. Два напрямки в нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Очільник ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область, тож місцева влада та військові мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

Синєгубов додав, що внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, зокрема дитина. Крім того, близько 180 осіб дістали поранення. Серед постраждалих - 20 дітей.

Крім того, на Куп'янському напрямку триває евакуація. На сьогоднішній день за допомогою волонтерів евакуювалися понад 200 осіб, з них - понад 15 сімей з дітьми. Частина людей евакуюються власним транспортом.

Дивіться відео - Олег Синєгубов розповів про непросту ситуацію на Харківщині:

Ризик атаки РФ на Харків

Сили оборони України наразі не зафіксували підготовки агресора Росії до наступу на Харків. ЗСУ заздалегідь побачать такі заходи, якщо вони будуть. Однак потрібно не забувати, що ворог сильний, володіє великою кількістю ресурсів, не зважає на втрати і задіяв дуже великі сили під час свого нинішнього наступу. Про це заявив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Росіяни почали наступ у районі Куп'янська і просунулися до півкілометра на захід від залізниці в напрямку Крохмального і Табаївки. Про це 20 січня повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовослужбовець Іван Тимочко заявив, що російські окупанти спробують захопити Оскільське водосховище в Харківській області, щоб отримати можливість для будівництва інженерних укріплень на Лимано-Куп'янському напрямку. Війська РФ зазнали серйозної поразки в боях за Харків, тому вони весь час намагатимуться взяти реванш у регіоні.

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