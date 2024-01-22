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Росіяни змінили напрямок основного удару: в ЗСУ прокоментували наступ ворога

Юрій Берендій
22 січня 2024, 13:48
В ЗСУ зазначили, що росіяни змінили акцент наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку.
Росіяни змінили напрямок основного удару: в ЗСУ прокоментували наступ ворога
В ЗСУ назвали назвали новий головний напрямок для наступу ворога / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанційні війська не припиняють спроб прорвати оборону українських воїнів на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках фронту. На Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано 18 атак з боку РФ, а на Бахмутському — 6. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі "Суспільне. Спротив"

"У них дещо акценти змінюються. Пам'ятаємо, що спочатку був акцент на Куп'янському напрямку, це була Синьківка, зараз він змінився південніше — на Лиманському напрямку. Зараз Бахмутський напрямок став "тихішим" — менша активність бойових дій. Але бачимо, що ворог перегруповується, підтягує резерви, намагається вигадувати різні хитрощі, ми воюємо не з простим ворогом. Він швидко вчиться на полі бою і не зважає на людські втрати", — говорить Фітьо.

Володимир Фітьо зазначив, що протягом минулої доби російські сили здійснили 24 авіаційні удари, при цьому використали всі можливі типи літаків — ударні та винищувальні, а також гелікоптери вогневої підтримки. Він додав, що всього на цьому напрямку окупанти застосовали 54 дрони-камікадзе та здійснили 810 обстрілів артилерією та мінометами.

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"Така велика кількість обстрілів та велика кількість застосування дронів свідчить, що активно підтримують наступальні дії окупаційної армії за допомогою цих засобів. Вдалося знищити 187 окупантів та 79 одиниць техніки", - вказує Володимир фітьо.

Він акцентує на тому, що ворог розпочав атакувальні дії ще на початку жовтня і щоденно намагається досягнути успіху. Тому лінія фронту залишається активною та постійно змінюється.

"У першу чергу у військового командування пріоритет — збереження життя військовослужбовців. Ми не застосовуємо Збройні Сили як російські окупанти — як гарматне м'ясо. Території для нас важливі, але при кращій нагоді наші захисники переходячи до атаки, покращують свої тактичне становище", — розказав Володимир Фітьо.

Водночас, розповідаючи про хід бойових дій на Бахмутському напрямку, підполковник ЗСУ вказує на те, що українські захисники справно палять російську військову техніку.

"Був завданий один ракетний удар по цивільній інфраструктурі, п'ять авіаційних ударів, 56 дронів-камікадзе, 797 обстрілів. Активно противник застосовує артилерію. Бачимо, що від своїх намірів ворог не відмовився — намагається наступати. Наші захисники палять багато техніки. Якщо дивитися за кількістю танків, то в грудні середньо денно знищували 5 танків РФ, а станом на 20 січня — шість", — сказав речник командування Сухопутних військ.

Наступ росіян на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське військово-політичне командування відправляє додаткові війська в район Куп'янська, при цьому медійно погрожує можливим наступом на Харків. За словами полковника запасу Костянтина Машовеця, для такого наступу окупантам потрібна велика кількість особового складу.

За словами колишнього заступника керівника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, окупанти зібрали близько 12 тисяч військ у Бєлгороді, проте це недостатня кількість для наступу на Харків.

Як зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, російські війська можуть просунутися лише на обмежених ділянках біля Куп'янська. Проте в Росії відсутні можливості для стратегічного наступу та захоплення міст, включаючи Куп'янськ.

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війна в Україні новини Харкова Купянск
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