Чи є у РФ козир в рукаві та де чекати жестів доброї волі: прогноз генерала СБУ

У Росії, крім безмежних грошових ресурсів, є ще й мобілізаційні резерви, які дозволяють їй не рахуватися з жертвами і втратами.

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Віктор Ягун оцінив, чи є у армії Путіна переваги перед ЗСУ / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун вважає, що якщо ЗСУ зможуть переламати ситуацію, то російські окупанти можуть втекти з тимчасово окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

"Це пов'язано з тим, що у ворога там дуже складна логістика і не дуже якісне забезпечення. Все це в комплексі може призвести до таких кроків з боку росіян " - сказав Ягун під час чату на Главреді.

Експерт з питань національної безпеки також оцінив, чи залишаються на сьогоднішній день у країни-агресора Росії переваги, які здатні переломити хід війни на її користь.

"У Росії, крім безмежних грошових ресурсів, які, на жаль, все ніяк не закінчуються, є ще й мобілізаційні резерви, які дозволяють їй не рахуватися з жертвами і втратами. Все інше поки у нас в паритеті. Більш того, зараз ми навіть використовуємо більше артилерійських снарядів, ніж росіяни", - зазначив Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Війна в Україні - останні новини

Російський окупанти активізувалися в районі Авдіївки Донецької області, але у них мало шансів захопити місто. Українським військовим потрібно протриматися кілька тижнів, потім ситуація зміниться. Такий прогноз озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Російські окупанти втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики ISW вважають, що великі втрати армії РФ під Авдіївкою, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості в довгостроковій перспективі. При цьому російське командування, ймовірно, намагатиметься компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

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