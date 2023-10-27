УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналітики розкрили деталі

Анна Ярославська
27 жовтня 2023, 07:47
Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися північніше Підстепного.
ВСУ, карта
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: facebook.com/36obmp, google.com/maps

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися після відновлення масштабніших операцій, ніж зазвичай, на східному (лівому) березі Херсонської області 25 жовтня.

ВСУ просунулися на північ від Підстепного
ЗСУ просунулися на північ від Підстепного / google.com/maps

Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися північніше Підстепного.

відео дня

Російські "воєнкори" продовжують стверджувати, що українські сили утримують позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і що українські війська продовжують перекидати невеликі групи підкріплення в цей район.

Карта боїв Інституту вивчення війни
Карта боїв Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Ситуація в Херсонській області

Навколо берегів нижньої течії Дніпра в Херсонській області протягом останнього тижня активізувалися бойові дії. Українські війська створили там невеликі плацдарми і контролюють їх з літа. Вирішальним фактором у боях стане здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Раніше аналітики ISW писали, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що з'єднує села Пойма, Козачі табори і Кринки у Херсонській області. Крім того, українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро і намагаються прорватися до сіл заплава і Піщанівка.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що на даний момент рано говорити про просуванні сил оборони України на Лівобережжі Херсонської області. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу і мають намір очистити частину регіону від російських окупантів. Передчасна риторика дуже шкодить бойовій роботі, потрібно довіряти військовим.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Херсонська область новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

22:06 Світ
"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

21:53 Україна
Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:32

Гороскоп на листопад 2023 для Близнюків: переговори, медовий місяць, завершення

22:06

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

21:55

Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

21:53

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війниВідео

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Реклама
19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

Реклама
17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

Реклама
14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти