ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналітики розкрили деталі

Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися північніше Підстепного.

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ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: facebook.com/36obmp, google.com/maps

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися після відновлення масштабніших операцій, ніж зазвичай, на східному (лівому) березі Херсонської області 25 жовтня.

ЗСУ просунулися на північ від Підстепного / google.com/maps

Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися північніше Підстепного.

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Російські "воєнкори" продовжують стверджувати, що українські сили утримують позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і що українські війська продовжують перекидати невеликі групи підкріплення в цей район.

Карта боїв Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Ситуація в Херсонській області

Навколо берегів нижньої течії Дніпра в Херсонській області протягом останнього тижня активізувалися бойові дії. Українські війська створили там невеликі плацдарми і контролюють їх з літа. Вирішальним фактором у боях стане здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Раніше аналітики ISW писали, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що з'єднує села Пойма, Козачі табори і Кринки у Херсонській області. Крім того, українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро і намагаються прорватися до сіл заплава і Піщанівка.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що на даний момент рано говорити про просуванні сил оборони України на Лівобережжі Херсонської області. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу і мають намір очистити частину регіону від російських окупантів. Передчасна риторика дуже шкодить бойовій роботі, потрібно довіряти військовим.

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