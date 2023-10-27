ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналітики розкрили деталі

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.
Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися після відновлення масштабніших операцій, ніж зазвичай, на східному (лівому) березі Херсонської області 25 жовтня.
Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися північніше Підстепного.
Російські "воєнкори" продовжують стверджувати, що українські сили утримують позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і що українські війська продовжують перекидати невеликі групи підкріплення в цей район.
Ситуація в Херсонській області
Навколо берегів нижньої течії Дніпра в Херсонській області протягом останнього тижня активізувалися бойові дії. Українські війська створили там невеликі плацдарми і контролюють їх з літа. Вирішальним фактором у боях стане здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
Раніше аналітики ISW писали, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що з'єднує села Пойма, Козачі табори і Кринки у Херсонській області. Крім того, українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро і намагаються прорватися до сіл заплава і Піщанівка.
Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що на даний момент рано говорити про просуванні сил оборони України на Лівобережжі Херсонської області. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу і мають намір очистити частину регіону від російських окупантів. Передчасна риторика дуже шкодить бойовій роботі, потрібно довіряти військовим.
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