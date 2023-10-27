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РФ зазнає великих втрат біля Авдіївки: як це вплине на ситуацію на фронті - ISW

Анна Ярославська
27 жовтня 2023, 06:56
З 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар'їнки.
Авдіївка, танк рф
Великі втрати техніки під Авдіївкою ймовірно підірвуть наступальний потенціал РФ - ISW / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, МО РФ

Російські окупанти втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW вважають, що великі втрати армії РФ під Авдіївкою, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості в довгостроковій перспективі. При цьому російське командування, ймовірно, намагатиметься компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки.

Повідомляється, що з 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів і 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

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"Супутникові знімки підтвердили, що російські військові в період з 10 по 20 жовтня в районі Авдіївки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойових броньованих машин і танків", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, російське командування перекинуло додаткові сили до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі і зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля.

Аналітики нагадали, що широкомасштабні втрати і нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час наступу російських військових взимку-навесні 2023 року, що призвело до подальших втрат під час безладних механізованих штурмів під Вугледаром в січні та лютому 2023 року.

Великі втрати під Вугледаром, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити тривалі механізовані наступи в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року.

"Недавні втрати російської техніки під Авдіївкою, як видається, набагато більше, ніж попередні під Вугледаром. Залишається незрозумілим, чи утримає перспектива подальших втрат важкої техніки російське командування від проведення ще однієї серії великих механізованих штурмів під Авдіївкою", - зазначають аналітики.

Карти боїв Інституту вивчення війни
Карти боїв Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Експерти додають також, що країна-агресор РФ поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для подолання дефіциту техніки, але масштаби навіть віддалено недостатні для компенсації втрат російської техніки в Україні.

Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту, йдеться у звіті ISW.

Ситуація в Авдіївці

Російські окупаційні війська намагаються наступати в районах Авдіївки, Лимана та Куп'янська. Водночас Збройні Сили України мужньо тримають оборону. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

На його думку, наступ росіян під Авдіївкою – це чергове "протверезне нагадування" про те, що Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну, саме тому для США та союзників важливо продовжувати підтримку Києва.

На російському пропагандистському телебаченні закликали "стерти Авдіївку з лиця землі" разом з мирними жителями, які досі знаходяться в місті.

З 10 жовтня на Авдіївському та Мар'їнському напрямках втрати російських окупантів становлять понад 5 тисяч військових убитими і пораненими. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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