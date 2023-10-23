Збільшення витрат РФ на війну: розвідка Британії оцінила, що буде із Росією

Бюджет у Росії на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону приблизно на 68%.

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Розвідка Британії розповіла про інфляцію в РФ / колаж: Главред, фото: pexels.com

У Міноборони Британії повідомили, що державні видатки країни-агресорки РФ все більше зосереджені на витратах, пов'язаних із війною проти України. Зокрема, бюджет на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік.

Як зазначають новому звіті Міноборони Британії, що оборонні витрати у 2024 році становитимуть близько 6% ВВП.

"Уряду РФ необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для все більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих у війні", - йдеться у повідомленні. відео дня

Заступник міністра праці РФ Алексєй Вовченко заявив, що більше, ніж половина солдатів, які отримали достатньо важкі поранення і потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п'ятий з них потребує ампутації верхніх кінцівок.

"Постійне збільшення військових витрат з високою ймовірністю сприятиме інфляційному тиску в Росії", - підкреслили у Міноборони Британії.

Там прогнозують, що збільшення військових витрат змусить уряд РФ приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Нагадаємо, що експерт пояснив, чи "посиплеться" РФ після падіння рубля. У Росії зараз ринкова економіка (гібридна, але багато підприємств в РФ працюють), а ринкова економіка вміє підлаштовуватися під будь-яку кризу.

Росія намагається заморозити війну. Українська формула миру може позбавити Росію інструментів агресії не тільки на полі бою, а і в сферах глобальної безпеки, зазначив заступник керівника ОП.

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