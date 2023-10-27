"ЗСУ треба протриматися в Авдіївці кілька тижнів": Світан спрогнозував провал РФ

У загарбників мало шансів захопити місто. Через кілька тижнів ситуація для окупантів погіршиться ще більше.

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ЗСУ треба протриматися в Авдіївці кілька тижнів, вважає Світан/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Російські окупанти активізувалися у районі Авдіївки на Донеччині, але у них мало шансів захопити місто. Українським військовим потрібно протриматися кілька тижнів, потім ситуація зміниться.

Такий прогноз озвучив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан, повідомляє "Обозреватель". Він зазначає, що ситуація біля Авдіївки справді важка, але росіяни мають небагато шансів захопити місто.

Світан зазначив, що сильні осінні дощі, які розпочнуться уже через кілька тижнів, не даватимуть окупантам просуватися важкою технікою.

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"Донбас – це до метра чорнозему. У вологому стані це хороший "бетон", який засмоктує практично будь-яку техніку. Залишилося всього кілька тижнів до початку серйозних дощів, які також відмінусують можливість росіян рухатися Донбасом. Нам треба протриматися кілька тижнів, і я думаю, це завдання можна здійснити", – зазначив полковник ЗСУ у запасі.

Також він додав, що в українських військових у районі Куп'янська та Авдіївки уже з’явилися зразки західної техніки, зокрема, бойові машини піхоти Bradley і танки Leopard.

За словами Світана, захисники України намагатимуться втримати ці два регіони. Він упевнений, що до дощів ми протримаємося, а потім українським воїнам допоможе погода.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, ЗСУ назвали рекордні втрати у боях за Авдіївку. З моменту початку масованого наступу на Авдіївку противник втратив пораненими та убитими понад 5 тисяч солдатів. Деякі підрозділи ворога починають бунтувати.

Військовий експерт, ексспікер збройних сил України Владислав Селезньов зазначав, що ситуація в Авдіївці дуже складна, ворог штурмує стратегічне місто трьома арміями. Ситуація в Авдіївці продовжує залишатися складною, всі очі прикуті до терикону, який, ніби-то, під контролем росіян. Однак, там ворог зазнає значних втрат.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що РФ зазнає великих втрат біля Авдіївки. З 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

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