Чи є ризик наступу РФ на Сумщину: відповідь експерта

За словами Жмайла, загроза існує для прикордоння, де тривають постійні вилазки диверсійно-розшукових груп.

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Дмитро Жмайло оцінив ризики для Сумської області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/dmytro.zhmailo

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло оцінив загрозу наступу російських окупантів на Суми.

За його словами, загроза існує для прикордоння, де тривають постійні вилазки диверсійно-розшукових груп.

"Зокрема, ми пам'ятаємо, як росіяни забігли сфотографувалися в центрі прикордонного села і вибігли назад. Крім ДРГ, це і напади на прикордонні застави, масовані обстріли, зокрема із застосуванням КАБ", - сказав Жмайло в інтерв'ю Главреду.

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Він підкреслив, що українсько-російське прикордоння - це та сама лінія фронту.

"Але якщо говорити про збір угруповання, яке готове вирушити на Сумщину, то такої загрози поки що немає", - резюмував Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на Сумщині

9 червня армія країни-агресора Росії здійснила обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область. Утім, окупантам не вдалося забезпечити тривалу присутність у регіоні та в Рижівці.

25 червня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що поблизу Сумської області - з російського боку кордону - фіксується зменшення активності ДРГ. Наразі в окупантів недостатньо ресурсів для можливого прориву на цю ділянку. Однак загроза диверсійних груп "нікуди не зникає".

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло вважає, що поки окупанти не вирішать ситуацію на Харківщині, підготовки до вторгнення на Сумському напрямку не буде.

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