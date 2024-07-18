Наступ РФ на Сумщину: Жмайло назвав умову, за якої можлива атака

Наразі ані Головне управління розвідки, ані інші українські спецслужби не фіксують підготовки до вторгнення на Сумському напрямку.

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Дмитро Жмайло пояснив, чи є загроза для Сумщини / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК Захід

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що не виключає наступу російських окупантів на півночі. Цю інформацію в інтерв'ю Главреду прокоментував виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло і висловив свою думку щодо того, з якого напрямку армія РФ може атакувати Україну.

За словами Жмайла, Буданов давав інтерв'ю ще в першій половині червня, коли тривало відкриття росіянами так званого нового фронту на півночі Харківської області. Крім того, у певному інформаційному вибуху велику роль відіграли заголовки.

"Ситуація на лінії зіткнення динамічно змінюється - у нас висока інтенсивність боїв, щодня кількість поранених і вбитих росіян налічує близько тисячі осіб. Так само динамічно розвивалася ситуація і на Харківському напрямку. Найглибша їхня точка вторгнення на відстані 10 кілометрів від кордону, але прорив РФ вдалося певною мірою локалізувати", - пояснив він.

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Жмайло зазначив: якщо згадати ситуацію у Вовчанську, то там на агрегатному заводі заблокована певна група росіян. За різними підрахунками, чисельність окупантів там до роти, і вони тримаються лише за рахунок того, що дронами їм постачають боєприпаси, воду та певний провіант.

"Зараз росіяни загрузли на Харківщині - їм дуже важливо, щоб це їхнє вторгнення отримало певну логічну розв'язку. Саме тому вони зараз дотримуються тактики малих груп, коли намагаються заходити по 3-4 людини і вести бої за кожен будинок. Крім того, вони активно намагаються перегрупувати свої війська в напрямку Липців та Вовчанська та провести там ротацію", - додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Однак, за його словами, перегрупування не означає відкриття нового фронту.

"Росіяни хочуть посилити свій наступ на півночі Харківщини і масово застосовують керовані авіаційні бомби (КАБ). Поки вони не вирішать цю ситуацію, поки ні Головне управління розвідки, ні інші українські спецслужби не фіксують підготовки до вторгнення на Сумському напрямку", - вважає Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Заява Буданова про загрозу атаки РФ з Півночі - що відомо

13 липня глава ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу російських окупантів на півночі України. За його словами, "проблеми є, і вони мають тенденцію до загострення". Ця відповідь послідувала після запитання журналіста NV про те, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці.

"Якщо я почну відповідати на це запитання (про атаку РФ із півночі, - ред), ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення", - сказав він.

При цьому глава ГУР додав, що "катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде".

Пізніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував заяву Кирила Буданова про наступ країни-агресора Росії з півночі. Він заявив, що на північних кордонах України інформація та обстановка активно змінюються. За його словами, інтерв'ю у Буданова брали тоді, коли на Харківському напрямку були активні дії та армія РФ продовжувала свою наступальну операцію. ЗСУ зламали плани росіян не лише в Харківській області, а й по іншому північному напрямку. Утім, зазначає Юсов, загроза там залишається.

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