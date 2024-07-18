Генерал про застосування ЗСУ дронів на полі бою: 'Явно не програємо'

Сухаревський потішив прогресом у поставках війську нових безпілотних систем.

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ЗСУ активно застосовують дрони на передовій / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, armyinform.ua

ЗСУ за кількістю застосування дронів можуть уже й переважати противника на полі бою, допустив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

В інтервʼю "Армія. Інформ" Сухаревський зауважив, що тільки за два квартали 2024 року держава поставила війську у 6 разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік.

Сухаревський зауважив, що українські бійці — майстерні у застосуванні обладнання, а за кількістю, можливо, й "перемагають" ворога.

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"Ми явно крутіші у виборі і маневрі засобами. У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо", — висловився він.

Крім того, вже розроблено статут Сил безпілотних систем.

"Він уже проходить тестування та вивчення у підрозділах. Це публічний документ на рівні відділення — взвод — рота — батальйон, який буде в загальному доступі і буде говорити про доктрини і тактики", — пояснив генерал.

Хто такий Вадим Сухаревський? Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем. Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

Війна в Україні - ЗСУ активно застосовують дрони

Як писав Главред, у ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, в результаті виникла пожежа.

Також стали відомі подробиці удару по військових цілях російських окупантів у захопленому Криму. У Криму були прильоти по російській військовій частині в районі мису Фіолент, загалом прогриміло 8 вибухів.

А вже у ніч на 16 липня в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше п'ять вибухів. У частині міста зникло електропостачання. Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, спочатку БПЛА з'ясували, де розташовані російські системи ППО, а потім атакували їх.

Напередодні морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму.

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