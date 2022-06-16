Є два сценарії: у МВС спрогнозували події після битви за Донбас

У МВС спрогнозували події після битви за Донбас / Генштаб ЗСУ

Битва за Донбас, яка палає прямо зараз, в будь-якому випадку визначить долю україно-російської війни. Про це в ефірі єдиного телевізійного марафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського Вадим Денисенко.

За його словами, вибір з подальших сценаріїв війни невеликий - або український контрудар, або "заморозка" війни.

"Велика битва за Донбас триває. Від її результатів буде залежати все, що буде відбуватися на цій війні і які будуть далі варіанти розвитку – або наш контрнаступ, або це заморозка", – сказав Денисенко.

На цей момент, каже чиновник, росіяни продовжують атаки і немає жодного натяку на те, що вони зменшують свою активність. Також немає жодних підстав припускати, що вони можуть піти з тимчасово окупованих територій України. Більш того, вони посилено намагаються закріпитися на захоплених землях.

"Росіяни продовжують будувати фортифікаційні споруди в Запорізькій і Херсонській областях. Вони перегрупуються в Донецькій області, щоб спробувати атакувати Слов'янськ з боку лиману та Ізюму", – підсумував Денисенко.

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Нагадаємо, раніше Сєвєродонецький градоначальник Олександр Стрюк. повідомляло про те, що агресори З російської армії постійно намагаються штурмувати лобовими атаками Сєвєродонецьк - одночасно і з декількох векторів, але українські війська продовжують міцно утримувати лінію оборони в промисловій зоні.

"Є спроби штурму міста відразу за кількома напрямками. Тобто - адже мости підірвані - ворог вважає, що він таким чином всерйоз психологічно тисне на наших воїнів. Далі - дуже ускладнилося постачання, але водночас шляхи в Сєвєродонецьк ще залишилися. Ми все ще продовжуємо захищати місто і тримати лінію оборони", – сказав чиновник.

Ло того радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що війна Росії проти України може зайняти кілька років. За його словами, росіяни усвідомили, що у них не вийде швидко окупувати Україну.

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