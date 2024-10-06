Є два сценарії: яким буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році - Мусієнко

Існує два варіанти українського контрнаступу, який може відбутись в 2025 році, однак все залежатиме від підтримки союзників, вважає Мусієнко.

https://glavred.net/ukraine/est-dva-scenariya-kakim-budet-kontrnastuplenie-vsu-v-2025-godu-musienko-10602890.html Посилання скопійоване

Україна може розпочати контрнаступ у 2025 році / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Україна може розпочати контрнаступ у 2025 році, якщо отримає достатньо військової техніки від Заходу та дозвіл на удари по території РФ, зазначає Марк Галеотті у виданні Sunday Times. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV прокоментував цей прогноз і висловив два можливі сценарії розвитку подій.

За його словами, прогноз Галеотті є реалістичним, оскільки автор добре обізнаний із ситуацією в Україні та навіть перебував на передовій.

"Найбільш ключове, він каже, головне, щоб необхідне Україні озброєння надходило вчасно і в повному обсязі. І тоді можна говорити про те, що буде можливість проводити і контрнаступ. Це дуже важливий пункт, він актуальний", - вказує він. відео дня

Олександр Мусієнко вважає, що можливості для контрнаступу України дійсно можуть виникнути, проте існує два можливі сценарії розвитку подій.

Перший передбачає перехід до позиційної війни з ризиком її заморожування в певний момент, наприклад, у середині наступного року.

Другий варіант — Україна зможе перейти в контрнаступ або Росія буде накопичувати ресурси для власних наступальних дій.

Однак, він наголошує, що остаточну картину можна буде побачити після засідання Контактної групи з допомоги Україні (Рамштайну) 12 жовтня, коли стане відомо про нові пакети допомоги та терміни їхнього постачання.

Щодо можливих сценаріїв контрнаступу, Мусієнко висловлює надію, що цього разу українське командування не повторить помилки 2023 року, коли ЗСУ атакували на кількох напрямках одночасно, витративши всі резерви. Він називає такий підхід "пан, або пропав".

Другий варіант контрнаступу, який розглядає Мусієнко, передбачає спробу покращити тактичне становище українських військ.

"Можемо просунутися в глибину на десятки кілометрів і звільнити території, але при цьому ризики так само дуже великі: а що якщо не вдасться?", - резюмував він.

НАТО проти "Вісі зла" / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, партизани руху "Атеш" повідомляють, що російське угруповання військ "Дніпро" приховує реальні втрати серед своїх військових під час боїв за Дніпровські острови.

Генерал Девід Петреус, колишній командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку та Афганістані та екс-директор ЦРУ, заявив, що Україна демонструє свою силу на полі бою, але ситуація розгортається не зовсім сприятливо. Він наголосив на необхідності посилення підтримки з боку Заходу для забезпечення перемоги України у війні з Росією.

Аналітик українського державного Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що українська стратегія в Донецькій області полягає у завданні максимальних втрат російським військам, після чого ЗСУ можуть відступати з певних населених пунктів. У статті The New York Times підкреслюється, що для України пріоритетом є не територіальні здобутки, а завдання втрат противнику. Бєлєсков пояснює, що Україна змушена "обмінювати території на російські втрати".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред