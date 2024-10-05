Україна може піти у контрнаступ у 2025 році: в The Times розкрили критичні проблеми РФ

Кінець 2025 року може стати "вирішальним моментом", коли рівновага в Росії порушиться, зазначили у виданні.

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Україна може почати новий контрнаступ у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

У 2025 році Україна сможе розпочати новий великий контрнаступ. Західна допомога, нові бригади та дозвіл на удари вглиб РФ забезпечать це. Про це пише The Times.

"Україна буде в змозі почати новий контрнаступ у великих масштабах наступного року з новим обладнанням, яке вона отримує, і бригадами, які вона формує. Ймовірно, вона також отримає дозвіл використовувати американські ракети ATACMS більшої дальності і британські ракети Storm Shadow проти військових цілей всередині Росії", - наголосили у виданні.

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що на початку року співвідношення артилерійських снарядів, які випускали окупанти до українських, становило вісім до одного, але до початку жовтня це співвідношення знизилося до трьох до одного. Це сталося завдяки використанню українських ракет і безпілотників по військових цілях на території РФ.

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За даними видання, економіка Росії, незважаючи на міжнародні санкції, ще тримається на плаву. Проте, як зазначає російський економіст, таке становище не триватиме вічно, і кінець 2025 року може стати "вирішальним моментом", коли рівновага в країні порушиться.

Водночас Путіну стає дедалі важче стимулювати росіян добровільно йти на війну. У Москві новобранці отримують значні "підйомні" — 2,3 мільйона рублів, а також річну зарплату в 5,2 мільйона рублів, що в п'ять разів перевищує середню зарплату в країні. Хоча це призвело до короткострокового збільшення набору, він швидко спадає, зазначили у виданні.

Кремлівські генерали протягом кількох місяців закликають до нової мобілізації, але Путін, усвідомлюючи непопулярність такого кроку, поки що вагається. Він ігнорує тривожні показники, які свідчать про серйозні проблеми в армії окупантів.

Журналісти підкреслили, що Путін, ймовірно, спробує нав'язати свої умови миру до того, як напруга в Росії стане критичною.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Перспективи контрнаступу України - останні новини

Нагадаємо, у 2025 році українські військові можуть розпочати контрнаступ, але це потребує збільшення мобілізаційних можливостей та швидшого постачання зброї від західних партнерів. Таку думку висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут у статті для The Washington Post.

Російські війська зосереджують свої сили на Донеччині, але Збройні Сили України можуть перейти в контрнаступ у 2025 році, пише The Telegraph. Український наступ на Курщині, ймовірно, має на меті змусити Росію перекинути частину своїх сил із Донеччини на Курськ, де ЗСУ створили нову загрозу.

Як повідомляв Главред, на 2025 рік вже заплановано фінансування і Захід підтвердив свою підтримку Україні в довгостроковій перспективі. Жданов підкреслив, що 2025 рік може стати роком контрнаступу ЗСУ, завершення активної фази бойових дій і здобуття перемоги.

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