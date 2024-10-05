'Маємо чітку стратегію': Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФ

Зеленський наголосив, що партнери повинні проявити свою рішучість, і нагадав, що нашій державі потрібна далекобійність та зміцнення позицій на фронті.

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Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що буде говорити з лідерами інших держав під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня і вперше буде проходити на рівні лідерів країн.

Він зазначив, що наша делегація представить учасникам коаліції План перемоги – чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Про це глава Української держави повідомив у Telegram.

У той же час він назвав дві речі, які здатні зупинити агресію Росії – рішучість партнерів і посилення України.

відео дня

"12 жовтня. Нова зустріч "Рамштайну". Цього разу – на рівні лідерів. І для представлення Плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають. Маємо чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни", – зазначається у відео.

Також президент зазначив, що план перемоги передбачає необхідне посилення України, і вже почалося обговорення зі США як лідером підтримки.

Зеленський наголосив, що партнери повинні проявити свою рішучість, і нагадав, що нашій державі потрібна далекобійність та зміцнення позицій на фронті. Він додав, що потрібен саме такий тиск на Росію, який стане примусом до миру.

Нагадаємо, 12 жовтня відбудеться уже 25-та зустріч у форматі "Рамштайн", але цього разу вона відбуватиметься на рівні лідерів держав.

Зеленський 12 жовтня на Рамштайні представить план перемоги країнам-партнерам/ скрін

Дивіться відео, опубліковане Зеленським перед зустріччю у форматі "Рамштайн":

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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