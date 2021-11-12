Скільки діє імунітет проти COVID-19 після вакцинації - відповідь МОЗ

Імунітет після вакцинації поступово згасає / УНІАН

Головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що імунітет від COVID-19 після вакцинації поступово згасає, але його рівень залишається достатнім для захисту.

Інформація про те, що вакцина дає нам імунітет тільки на шість місяців - не відповідає дійсності, заявив заступник міністра в коментарі "НВ".

"Такою офіційною інформацією ми точно не володіємо. За результатами наукових досліджень, які ми вивчали, бачимо, що імунітет поступово згасає починаючи з восьмого-дев'ятого місяця після базового курсу щеплень. Але його рівень залишається достатнім для того, щоб забезпечувати ефективний захист. Тому зараз базова стратегія - це ревакцинація повним базовим курсом (двома щепленнями) через один рік після проведення первинної вакцинації", - пояснив Кузін.

Також він підкреслив, що в Україні зараз достатньо вакцин, яких точно вистачить до кінця поточного року.

читайте такожЛікар розповів, чому непритомніють і піднімається температура після вакцинації"Україна отримала понад 31 мільйон вакцин різних виробників. В Україні доступними залишаються майже 10 мільйонів доз вакцини. Велика частина - це вакцина Coronovac - 4,6 мільйона доз, Moderna — близько трьох мільйонів доз, Comirnaty (Pfizer) — два мільйони доз і 830 доз вакцини AstraZeneca", - розповів Кузін.

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Раніше повідомлялося, що найбезпечнішою вакциною від коронавірусу для вагітних є Pfizer. Вона була протестована в повній мірі, сказав головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ ігор Кузін.

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