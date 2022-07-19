Україна готується потопити Чорноморський флот РФ західною зброєю – The Times

Україна готується потопити Чорноморський флот РФ західною зброєю/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Україна збирається за допомогою західної зброї знищити Чорноморський флот Росії й повернути Крим.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, пише видання The Times. Зазначається, що про це він сказав під час візиту до Великої Британії, де він спостерігає за навчаннями українських військових.

При цьому Гаврилов сказав, що Україна, перш ніж розпочати штурм, чекає отримання від Заходу зброї більшої дальності, ніж вона має зараз. Також українські військові нарощують кількість протикорабельних ракет.

"Вони мають відплатити за свою агресію", – процитувало видання слова заступника міністра оборони України.

У виданні нагадали, що російські кораблі, які перебувають у Чорному морі, постійно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні. Також через кораблі РФ Україна не може експортувати зерно зі своїх портів, зокрема з Одеси, адже є ризик атаки з боку Росії на ці судна.

Раніше повідомлялося, що в Україні затверджена і діє стратегія деокупації та реінтеграції Криму. У ній прописані основні шляхи і напрямки звільнення півострова. Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що з появою в арсеналі Збройних сил України західних оперативно-тактичних ракет, удари по позиціях окупантів у захопленому РФ Криму стануть питанням часу.

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