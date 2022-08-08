Можуть звільнити раніше Херсона: експерт назвав мету контрнаступу ЗСУ

Мелітополь і його околиці є зоною активних дій українських партизанів, нагадав Сергій Грабський.
Мелітополь у Запорізькій області може бути звільнений Збройними силами України від російських окупантів в першу чергу, заявив військовий експерт Сергій Грабський.
Як підкреслив він в інтерв'ю на Радіо НВ, це може стати результатом наступальної операції ЗСУ.
При цьому експерт нагадав, що Мелітополь і його околиці є зоною активних дій українських партизанів.
"Таким чином абсолютно ймовірним і доцільним виглядає нанесення ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника і знищення його бойових угруповань саме в Мелітополі", - пояснив він.
Разом з тим співрозмовник звернув увагу на те, що за останній час українська армія набуває все більше і більше навичок для ведення наступальних дій на різних операційних напрямках.
"Ми нарощуємо свої наступальні можливості і тепер все залежить від того, наскільки швидко ми поповнимо і будемо мати в достатній кількості озброєння, бойову техніку для того, щоб здійснювати наступальні операції", - додав Грабський.
Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.
"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.
Читайте ще:
- "Небіжчики і смертники": Арестович озвучив три ймовірні цілі росіян під Херсоном
- Якщо ЗСУ звільнять Херсон, будуть працювати з пуском до 300 км для ударів по ворогу в Криму – експерт
- ЗСУ у війні за Херсон диктують правила військам РФ: є план, як зловити ворога в пастку – Кузан