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Можуть звільнити раніше Херсона: експерт назвав мету контрнаступу ЗСУ

8 серпня 2022, 14:24

Мелітополь і його околиці є зоною активних дій українських партизанів, нагадав Сергій Грабський.

АТО, Донбас, ЗСУ, військові, БМП
ЗСУ набувають навичок для контрударів / Фейсбук 93 ОМБР

Мелітополь у Запорізькій області може бути звільнений Збройними силами України від російських окупантів в першу чергу, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Як підкреслив він в інтерв'ю на Радіо НВ, це може стати результатом наступальної операції ЗСУ.

При цьому експерт нагадав, що Мелітополь і його околиці є зоною активних дій українських партизанів.

"Таким чином абсолютно ймовірним і доцільним виглядає нанесення ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника і знищення його бойових угруповань саме в Мелітополі", - пояснив він.

Разом з тим співрозмовник звернув увагу на те, що за останній час українська армія набуває все більше і більше навичок для ведення наступальних дій на різних операційних напрямках.

"Ми нарощуємо свої наступальні можливості і тепер все залежить від того, наскільки швидко ми поповнимо і будемо мати в достатній кількості озброєння, бойову техніку для того, щоб здійснювати наступальні операції", - додав Грабський.

Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.

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новини Мелітополя війна Росії та України
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