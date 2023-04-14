Якщо ЗСУ не почнуть контрнаступ у травні, все зрушиться на 2024 рік - Світан

Ні ранньою весною, ні восени ніхто не проводить наступальні операції, в цей час йдуть у глуху оборону.

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ЗСУ ймовірно розпочнуть контрнаступ у травні - Роман Світан / Фото: скріншот 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Контрнаступ Збройних сил України може початися в кінці квітня чи у травні. До цього часу земля досить просохне, щоб танки могли пересуватися. Крім того, розпуститься зелень. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, з військової точки зору впродовж року є лише кілька періодів, коли можна рухатися, а є періоди, коли обов'язково потрібно бути в обороні, оскільки рухатися просто неможливо.

"Припустимо, зимовий наступ, який планувалося, міг б статися в одному випадку – якби почалися морози, і підморозило б ґрунт. Тому що рухатися по сльоті неможливо", - сказав Світан, додавши, що насправді танки бояться бруду.

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Він пояснив, що взимку погода не дозволила здійснити наступ.

"Не було навіть тижня, щоб стояв мороз, і гарненько проморозило ґрунт. Тому все зрушилося до наступного періоду", - зазначив Світан.

При цьому ні ранньою весною, ні восени ніхто не проводить наступальні операції, в цей час йдуть в глуху оборону.

"Дощова весняна погода закінчується приблизно після Великодня, тоді ж і розпускається зелень. Після свята потрібно ще кілька тижнів, щоб все просохло. Якщо судити по нинішній погоді, знадобиться тижнів зо два, не менше, щоб все просохло, і можна було рухатися. Це вже буде кінець квітня. На той час земля просохне, все покриється "зеленкою" і прикриє листям частини, що йдуть у наступ. Лише тоді можна наступати", - сказав він.

Оскільки період сухої погоди триває місяців п'ять — приблизно з травня по жовтень — то в цей час можна проводити наступальні дії, інакше вони знову затягнуться на зиму, яка знову буде без морозів, і тоді все перенесеться на 2024 рік.

"Тому якщо ми не почнемо наступ у травні, ми втратимо місяці, коли можна просуватися. Тож, контрнаступ почнеться одразу після того, як встановиться суха погода, і у нас буде достатня кількість сил і засобів. Причому ми почнемо рух, навіть якщо сил і засобів не буде вистачати для масштабної операції – будемо робити немасштабну. Але ми будемо діяти, щоб не втрачати суху сприятливу погоду. Від погоди ми дуже залежимо", - резюмував Світан.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України готові до контрнаступу на 90%. При цьому є лише один стримуючий фактор - це погода. Таку думку озвучив колишній радник глави Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це замало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

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