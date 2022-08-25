Безпечного для України наступника Путіна немає, треба посилюватися – посол Британії

Відхід Путіна не змінить політику Росії щодо України - дипломатка / Колаж УНІАН

Сьогодні у РФ не можна помітити потенційного наступника Володимира Путіна, за правління якого Україна була б у безпеці. Причому складно уявити, хто б міг опинитися в Кремлі замість Путіна. Для зміни політичного режиму у Росії потрібен час. Українська держава і Захід повинні розуміти ситуацію і посилювати свої позиції. Про це сказала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

У інтерв'ю РБК-Україна вона розповіла про те, що на політичному горизонті Росії наразі немає такої фігури, яка могла б стати наступником Путіна і забезпечити безпеку Україні.

Дивіться відео Главред - Жданов заявив, що Путін не може утримати захоплені землі

"Думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, який би відразу змусив українців відчувати себе безпечніше", - вважає Сіммонс.

На думку дипломатки, для того щоб у РФ змінилася ситуація, потрібен час. За такої обстановки Україні і країнам Заходу потрібно змінювати свою політику і посилюватися.

У якості прикладу зміцнення позицій вона назвала збільшення присутності контингенту НАТО в сусідніх з українською державою країнах.

"Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику", - підкреслила Мелінда Сіммонс.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Війна не повинна бути перенесена на майбутнє. Тому Київ збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про можливе загострення ситуації на фронті вже незабаром. Росія наразі не готова до виведення своїх військ, а ЗСУ налаштовані відвоювати всі окуповані території.

Президент України Володимир Зеленський припустив можливість нових перемовин Києва та Москви. Однак Росія у такому випадку повинна погодитися на умову української сторони – виведення російських військ із захоплених територій.

Інші новини: