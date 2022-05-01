Якщо РФ спробує кинути десант до Придністров'я, ЗСУ збиватимуть їхні літаки - Одеська ОВА

Війська ППО України готові до нанесення ударів по ворожих повітряних цілях / Фото facebook.com/kpszsu

Люди, які живуть в окупованому Придністров'ї, тікають з анклаву, в якому російські війська влаштовують провокації, до Молдови або навіть Одеси. Як вважають вони, в Україні безпечніше, тому що тут є ЗСУ. Є інформація про готовність Росії висадити десант в анклаві, і якщо відбудеться така спроба, ЗСУ збиватимуть військові літаки в повітряному просторі своєї держави. Про це заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що після запуску російських провокацій багато придністровців стали бігти то до Молдови, то в Одесу.

читайте такожРФ зібралася атакувати Одесу з Придністров'я: на аеродром під Тирасполь кинуть десант з Криму - ЗМІ"Люди зізнаються, що їдуть в Україну, тому що у нас гарант під час війни – це Збройні сили України. Вони розуміють - те – що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України", - сказав Братчук.

Також він додав, що наразі йдеться про нібито плани Росії щодо перекидання десанту до Придністров'я. Якщо такі літаки літатимуть над територією України, сили ППО їх збиватимуть.

"Якщо Росія дійсно захоче висадити десант до Придністров'я, то вони будуть летітимуть над територією України, наші ЗСУ збиватимуть військові літаки", - підкреслив Сергій Братчук.

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Ситуація у Придністров'ї

В окупованому Росією Придністров'ї 25 квітня стався вибух у будівлі так званого "Міністерства державної безпеки".

Назавтра, 26 квітня, в Придністров'ї стався ще один вибух. Були зруйновані ретрансляційні вишки. Вийшли з ладу дві потужні антени, які передавали трансляцію радіостанцій РФ.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія здійснює провокації у Придністров'ї, в результаті чого ситуація для Молдови стає складною. За його словами, Кишиневу слід було б звернутися за допомогою до України або Румунії. Київ міг би взяти під контроль анклав Придністров'я на прохання молдавської сторони.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що наступ на Україну може відбутися з боку Придністров'я. Тому Київ продумав питання оборони в даному напрямку. Однак у Тирасполі розуміють, що якщо анклав підключиться до війни Росії проти України, він припине існування. Отже, питання наступу з Придністров'я, швидше, є інформаційним тиском на Київ.

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