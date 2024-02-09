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Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США

Юрій Берендій
9 лютого 2024, 15:19
Данілов зазначив, що існування української держави залежить не від того, хто виграє вибори на посаду президента США.
Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США
Що буде з Україною в разі перемоги Трампа на виборах у США / Колаж Главред, фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливу перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. За його словами обрання Трампа президентом Сполучених Штатів не буде трагедією для України. Про це він сказав в інтерв'ю "Бабелю".

Данілов прокоментував заяви експертів про те, що президентські перегони в США можуть визначити майбутнє російсько-української війни, а перемога Трампа призведе до "критичного перелому" в ході бойових дій не на користь України.

Секретар РНБО зазначив, що ймовірна перемога Дональда Трампа в президенсткій кампанії в США не призведе до "трагедії" для України. Данілов вважає, що існування української держави не залежить від того, хто стане президентом США.

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"Це приниження нас усіх, коли ми з вами робимо такий висновок", — заявив чиновник.

За словами Данілова, українці вже продемонстрували всьому світу свою гідність у боротьбі за свою державу. Він також наголосив, що Трамп став першим президентом, який після 2014 року надав Україні військову підтримку.

"До Трампа нам ніхто зброю не давав", — констатував він.

Данілов також наголосив, що Київ має підтримку як від республіканців, так і від демократів у США, двопартійну підтримку в Великій Британії, а також "набагато зрозуміліші стосунки" з Німеччиною та Францією.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якби США не надавали військову допомогу Україні під час повномасштабного військового вторгнення, Росія могла б позбавити Україну незалежності і атакувати країни Європи ракетами та безпілотниками. В такому випадку американським громадянам загрожувала б небезпека. Про це заявила заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

Допомога Україні від США буде продовжуватися, але можливі ускладнення та обмеження в обсягах. Ця допомога стала інструментом політичного тиску в США. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

Високопоставлені парламентарії країн Північної Європи та Балтії відвідали Вашингтон і висловили свою тривогу щодо відсутності чіткої стратегії США з приводу допомоги Україні. Вони наполягають на ухваленні Конгресом рішення щодо продовження підтримки Києва.

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военные вибори у США
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