В Україні студентам офіційно дозволили виїжджати за кордон: що для цього потрібно

Виїхати за кордон зможуть навіть хлопці студенти віком від 18 до 22 років.

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Хлопці студенти зможуть виїхати за кордон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, Генштаб ЗСУ

В Україні офіційно дозволили студентам виїжджати за кордон. Зробити це вони зможуть з метою навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Про це заявив міністр освіти України Оксен Лісовий.

Мова йде про студентів віком від 18 до 22, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Вони зможуть стати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.

"Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того, щоб узяти участь, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми", - написав Лісовий. відео дня

Що потрібно для виїзду студента за кордон

Для виїзду за кордон студент повинен мати:

е-квиток студента,

направлення від закладу освіти,

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності,

військово-довідковий документ від ТЦК.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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