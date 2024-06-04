У Раді хочуть заблокувати одну з норм закону про мобілізацію: кого стосується

Наразі у військо можуть мобілізувати громадян з 25 років.

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Депутати хочуть "відкотити" законопроєкт / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

Як розповів в ефірі Новини.LIVE нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, законопроєкт, який передбачає відповідну ініціативу, нібито підтримала "більшість фракцій", однак самого тексту у парламентській залі ще немає.

Згідно з іще не розглянутою Радою ініціативою окремих депутатів, громадяни віком з 25 років можуть іти у військо тільки за власним бажанням.

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При цьому Соболєв з невідомих мотивів помилився у своїй заяві, стверджуючи, що новий закон про мобілізацію передбачає нібито призов 18-річних чоловіків.

"Ми внесли дуже простий законопроєкт, який підтримала більшість фракцій. Можливо, завтра (5 червня, - Главред) він піде у зал. (Ідеться про) чіткі дві норми: за жодних обставин молодь 18-25 років, тим більше якщо це учнівська молодь, не може бути мобілізована крім її власного бажання", - висловився нардеп.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація з 25 років - головне

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців із 27 до 25 років. Також було підписано законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаних.

Зеленський пояснив рішення тим, що Сили оборони "потребують заміни молодими українцями, які краще орієнтуються в технологіях сучасної війни".

Закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента України Володимира Зеленського аж 10 місяців - з моменту його ухвалення Верховною Радою за основу і в цілому.

У Генштабі вважають, що мобілізація військовозобов'язаних із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав ЗСУ близько 100 тисяч нових бійців.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

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