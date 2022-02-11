Ще одна багатоповерхівка Києва перейшла на дрова: в чому проблема

Будинок не введений в експлуатацію офіційно / Facebook

У Києві з'явилася ще одна багатоповерхівка, яку мешканці опалюють дровами.

Відомо, що офіційно будинок не введений в експлуатацію, тому електроенергію його мешканці отримують за комерційним тарифом, а воду - зі свердловини. Хоча стоки вони скидають в міську зливову каналізацію.

Як повідомив киянин Володимир Гуцул у Facebook, йдеться про 30-поверхівку ЖК "Совські ставки". Зазначається, що "спадщина сумнозвісного забудовника Анатолія Войцеховського".

"Специфічною особливістю будинку є те, що він розташований поруч з байковим кладовищем. З відповідними видами з вікон. А ще поруч-крематорій, який теж додає панорамний колорит. Так, схоже, такі пейзажі не лякали і не лякають тих, хто тут придбав квартири. Вони, як свідчить домовик чат, віддавали собі звіт, що і де купують", - сказано в повідомленні.

читайте такожВ Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінкиНагадаємо, раніше подібна ситуція сталася в ще одній проблемній новобудові. Її також почали опалювати. Твердопаливну котельню встановили в 16-поверховому житловому будинку ЖК Кузьминський-2.

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Також Главред повідомляв, що січень в 2022 році традиційно став одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Хоча у столичне житло українці на початку 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж у 2021-му.