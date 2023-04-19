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Ще 2 роки війни: міністр оборони Британії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні

Альона Вороніна
19 квітня 2023, 17:09 оновлено 19 квітня, 17:11
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У той же час Воллес висловив впевненість, що Україна весь цей час матиме імпульс і сильну позицію.
украинские военные, Бен Уоллес
Міністр оборони Британії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Twitter Ministry of Defence

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес дав невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він висловив думку, що війна не завершиться у 2023 році, а може тривати ще у 2024-му.

За словами Воллеса, країна-агресорка Росія так легко не поступиться у своїх загарбницьких планах щодо України. Про це британський міністр оборони сказав у коментарі The New York Times.

Він зазначив, що у нинішній ситуації варто бути реалістами й об’єктивно оцінювати поточний стан подій, адже країна-окупант РФ просто так не хоче здаватися.

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У той же час він наголосив, що міжнародні партнери продовжать надавати підтримку Україні у наступні роки. Також Воллес висловив впевненість, що наша держава весь цей час матиме імпульс і сильну позицію.

"Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами: не буде того моменту, коли Росія впаде… Але я налаштований оптимістично, що між цим і наступним роками, я думаю, що Україна продовжить мати імпульс і сильну позицію ", – наголосив міністр оборони Великої Британії.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася кілька днів тому – приблизно 16 квітня, повідомило видання Spiegel. Зазначається, що загалом Німеччина обіцяла передати для використання українськими військовими чотири такі комплекси протиповітряної оборони. Перший комплекс прибув в Україну у жовтні 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу. Резніков зазначив, що українські сили ППО освоїли їх так швидко, як тільки могли.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів, що у країни-агресорки Росії є низка слабких місць, удари по яких можуть серйозно вплинути на подальший перебіг війни. Такі цілі для ударів ЗСУ є на території самої РФ та на окупованих територіях України. Серед таких потенційних цілей, зокрема, газотранспортна система Росії та логістичні ланцюжки постачання зброї, боєприпасів та їжі російському окупаційному війську.

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