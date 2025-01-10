"Готує сюрпризи для України": республіканець спрогнозував перші кроки Трампа

Дональд Трамп не буде розв’язувати питання, пов'язані з війною в Україні, у перші дні свого президентства.

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Якими будуть перші кроки Трампа на посаді / Колаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Ключові тези:

Трамп хоче досягнути своїх цілей у наданні допомоги Україні

Новообраний президент США не буде розв’язувати питання, пов'язані з війною в Україні, у перші дні

Він приготував сюзпризи як для українців, так і для Путіна

Президентство Дональда Трампа принесе багато змін у зовнішній політиці Сполучених Штатів, паралельно новообраний лідер США буде підтримувати Україну. Про це заявив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в коментарі для 24 Каналу.

За його словами, перед командою Трампа стоїть серйозна проблема, мовиться про повернення кордонів України 1991 року.

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"Трамп хоче досягнути своїх цілей у наданні допомоги Україні. Єдина ціль – це повернення окупованих територій у межах 1991 року. У Трампа бажання досягнути цього малою кров'ю. Для цього він намагається розробити такі шляхи досягнення цієї цілі, які були б прийнятні і для українського народу, і для іншого цивілізованого світу, і американців", – розповів Пінкус.

Республіканець додає, що Трамп готує "сюрпризи", як для українців, так і для Путіна.

Однак новообраний президент США не буде розв’язувати питання, пов'язані з війною в Україні, у перші дні. На думку Пінкуса, американці чекають рішень щодо закриття кордонів з Мексикою та Канадою, реформам податків.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, новообраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. За словами єврочиновників, команда Трампа поки що не визначилася зі стратегією завершення війни в Україні. Вони зазначили, що, ймовірно, підтримка України триватиме і після інавгурації президента США 20 січня.

Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що Сполучені Штати Америки прагнуть завершити війну в Україні за 100 днів з моменту інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. При цьому він наголосив, що "бажання і реальність - це зовсім різні речі".

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може розпочатися ближче до Великодня.

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Хто такий Борис Пінкус? Борис Пінкус - американський політик, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

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