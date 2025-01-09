Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чи збережеться "Рамштайн" за Трампа: у Пентагоні зробили заяву

Маріна Фурман
9 січня 2025, 20:55
63
Ллойд Остін заявив, що "Рамштайн" є важливим не лише для України, але й для США, для Європи і для всього світу.
Рамштайн, Остин
Остін зробив заяву про майбутнє "Рамштайну" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Адміністрація Трампа має сама ухвалювати рішення щодо роботи "Рамштайну"
  • Такий формат не тільки для України, а й для США, Європи і всього світу

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" є дуже важливим для підтримки України. І майбутня адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме рішення про його долю. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції.

У глави Пентагону поцікавилися, чи побоюється він, що новообраний президент США Дональд Трамп може зупинити роботу Контактної групи з оборони України.

відео дня

"Майбутня адміністрація має сама ухвалювати рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили все можливе, щоб забезпечити подальшу підтримку, і щоб у них були можливості рухатися в тому напрямі, в якому вони хочуть...Те, що я можу сказати зараз, то це те, що це дуже важливо не тільки для України, а й для США, Європи і всього світу", - прокоментував Остін.

Водночас він додав, що сьогодні "неодноразово чув від своїх колег, що вони справді вважають це важливим, і вірять, що цей формат добре працював".

"Подивимося, що з цього вийде. Очевидно, що це не єдиний формат, який може працювати, але вони вважають, що це важливо", - підкреслив Остін.

Чи збережеться 'Рамштайн' за Трампа: у Пентагоні зробили заяву
Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Як писав Главред, на крайньому засіданні "Рамштайн" узгодили план підтримки України до 2027 року, зокрема затвердили 8 дорожніх карт для середньострокової та довгострокової підтримки ЗСУ. Основними напрямками, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, є забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, підтримка оборонної промисловості.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" наголосив, що робить все можливе, щоб цього року війна завершилася гідно для України та всієї Європи. Він також просив країни-партнери про негайне постачання систем ППО.

За підсумками "Рамштайну" Україна отримає чимало військової допомоги від країн-союзників. Зокрема, США оголосили про новий пакет допомоги вартістю 500 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" та інше озброєння.

Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні. У рамках міжнародної коаліції Київ отримає нову партію бронетехніки. Також Велика Британія разом із союзниками по НАТО анонсувала постачання Україні 30 тисяч нових безпілотників. Тим часом Німеччина надасть Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Читайте також:

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ллойд Остін Рамштайн зустріч
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Рамштайн" та нові терміни закінчення війни: головні новини України (дайджест)

"Рамштайн" та нові терміни закінчення війни: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
"Жахлива ціна": глава Пентагону озвучив реальні втрати Росії у війні з Україною

"Жахлива ціна": глава Пентагону озвучив реальні втрати Росії у війні з Україною

21:01Україна
"У них є коннект": Зеленський готовий до діалогу з Трампом - Стефанчук

"У них є коннект": Зеленський готовий до діалогу з Трампом - Стефанчук

19:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дружина-втікачка Ігоря Ніколаєва спробувала сховати свій живіт на пляжі в Дубаї

Дружина-втікачка Ігоря Ніколаєва спробувала сховати свій живіт на пляжі в Дубаї

Гороскоп на завтра 10 січня: Терезам - дивовижний сюрприз, Левам - прибуток

Гороскоп на завтра 10 січня: Терезам - дивовижний сюрприз, Левам - прибуток

Відома ведуча жорстко відповіла, чому "світ не любить" Меган Маркл

Відома ведуча жорстко відповіла, чому "світ не любить" Меган Маркл

Карта Deep State онлайн за 9 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Хореограф Тетяна Денисова понівечила себе: який вигляд має зрадниця

Хореограф Тетяна Денисова понівечила себе: який вигляд має зрадниця

Останні новини

22:08

"Як це все набридло": Роднянський розповів, що з ним відбувається у США

22:06

Принц Вільям показав неймовірно стильну і свіжу Кейт

22:03

"Біль став тихішим": Павло Зібров показав архівне фото з покійним Білоножком

22:00

"Рамштайн" та нові терміни закінчення війни: головні новини України (дайджест)

21:53

Пожежа у США: будинки відомих росіян горять у пожежах

Бойові дії почнуться у ще одній області – Дніпропетровській, у 2025-у війна не закінчиться – ГетьманБойові дії почнуться у ще одній області – Дніпропетровській, у 2025-у війна не закінчиться – Гетьман
21:44

Мовчун Ігор Ніколаєв терміново покинув РФ разом із дружиною - причина

21:44

Ігор Зотько: Благодійність як відповідь на виклики війни актуально

21:08

"Желейна" дружина Остапчука показала чесну фігуру через місяць після пологів

21:01

"Жахлива ціна": глава Пентагону озвучив реальні втрати Росії у війні з Україною

Реклама
20:55

Чи збережеться "Рамштайн" за Трампа: у Пентагоні зробили заяву

20:55

Багато водіїв навіть не здогадується: що означає лампочка ABS на панелі приладів

20:17

Що треба їсти, щоб схуднути: 10 продуктів, у яких багато білка

20:10

"Міняйте роботу": нардеп зашкварився дивною порадою щодо низьких зарплат

20:06

Крутіші, ніж магазинні: найшвидший рецепт маринованих печерицьВідео

19:59

"У них є коннект": Зеленський готовий до діалогу з Трампом - Стефанчук

19:58

Трамп зазіхнув на Гренландію, Канаду і Панаму: що стоїть за цими заявами - Куса

19:55

"Ніби повертаюся у 2022": "американська" донька Фреймут молиться за Лос-Анджелес

19:40

Вітер 30 м/с, сніг та дощ: у яких областях оголосили штормове попередження

19:12

Голову "Надра України" звинуватили у фіктивному розлученні та приховуванні статків

19:10

Чому російські терористи вбили і поранили десятки цивільних у ЗапоріжжіПогляд

Реклама
19:01

Трамп переглядає свій підхід щодо України: що зміниться - Financial Times

18:55

Зустріч Зеленського і Байдена зірвалася в останній момент: у ЗМІ назвали причину

18:50

Впораються обрані: знайдіть відмінності в картинках із принцесами за 15 сек

18:47

"Терміни зсунулися": глава МЗС Британії сказав, коли Трамп може закінчити війну

18:38

Пожежа в Лос-Анджелесі: горить будинок, у якому помер Меттью Перрі

18:28

Нафтовий флот РФ поставлять на прикол: прогноз нових санкцій США

18:26

17-річних хлопців будуть штрафувати за непостановку на облік: що їм загрожує

18:20

"Серйозна проблема": Фіцо виступив з новими погрозами для України - кого зачепить

18:04

Як видалити пляму від соснової смоли з одягу: 7 надійних способів

17:58

Після заяв Трампа про Гренландію: Пєсков захотів визнання "референдумів"

17:33

Військовий експерт розкрив неочікуваний момент на зустрічі "Рамштайн": що відомо

17:31

"Вам не соромно?": польські політики влаштували гучну сварку через Україну

17:28

Море зброї від країн НАТО: що отримає Україна за підсумками "Рамштайну"

17:14

Кравченко взявся за чистку податкової служби від ставлеників груп впливу

17:11

Контрнаступ ЗСУ на Курщині: в розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті

17:08

Джо Байден уперше став прадідусем - перше фото з немовлям

17:04

Перемога РФ обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога Україні - Bloomberg

17:04

Найшвидший спосіб видалити цвіль у холодильнику

16:51

"Змінили характер війни": Зеленський анонсував рекордне виробництво дронів

16:38

З легким паром: у чому користь лазні для жінок

Реклама
16:32

Долар "злетить": банкір спрогнозував, яким буде курс в кінці 2025 року

16:25

"Путін дав задню": стало відомо, чому РФ відмовилась від наступу на Запоріжжя

16:25

Скільки коштує коргі у 2025 році: основне, що потрібно знати майбутнім власникам

16:24

"Поразка РФ не означає кінець війни": Куса сказав, які гарантії потрібні Україні

16:14

Чому телефон повільно заряджається: основні причини та як вирішити проблему

16:03

Трамп переписав все: чому війна в Україні точно триватиме ще пів року - Куса

15:59

Навіщо досвідчені водії обертають ключі від автомобіля в алюмінієву фольгу

15:59

Навіщо насправді Трампу Гренландія: у Reuters розкрили важливі деталі

15:57

Відома світська журналістка вперше виходить заміж

15:47

Не кетчупом: чим замінити томатну пасту в борщі – підказка для господинь

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти