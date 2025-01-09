Чи збережеться 'Рамштайн' за Трампа: у Пентагоні зробили заяву

Ллойд Остін заявив, що "Рамштайн" є важливим не лише для України, але й для США, для Європи і для всього світу.

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Остін зробив заяву про майбутнє "Рамштайну" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Ключові тези:

Адміністрація Трампа має сама ухвалювати рішення щодо роботи "Рамштайну"

Такий формат не тільки для України, а й для США, Європи і всього світу

Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" є дуже важливим для підтримки України. І майбутня адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме рішення про його долю. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції.

У глави Пентагону поцікавилися, чи побоюється він, що новообраний президент США Дональд Трамп може зупинити роботу Контактної групи з оборони України.

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"Майбутня адміністрація має сама ухвалювати рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили все можливе, щоб забезпечити подальшу підтримку, і щоб у них були можливості рухатися в тому напрямі, в якому вони хочуть...Те, що я можу сказати зараз, то це те, що це дуже важливо не тільки для України, а й для США, Європи і всього світу", - прокоментував Остін.

Водночас він додав, що сьогодні "неодноразово чув від своїх колег, що вони справді вважають це важливим, і вірять, що цей формат добре працював".

"Подивимося, що з цього вийде. Очевидно, що це не єдиний формат, який може працювати, але вони вважають, що це важливо", - підкреслив Остін.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Як писав Главред, на крайньому засіданні "Рамштайн" узгодили план підтримки України до 2027 року, зокрема затвердили 8 дорожніх карт для середньострокової та довгострокової підтримки ЗСУ. Основними напрямками, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, є забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, підтримка оборонної промисловості.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" наголосив, що робить все можливе, щоб цього року війна завершилася гідно для України та всієї Європи. Він також просив країни-партнери про негайне постачання систем ППО.

За підсумками "Рамштайну" Україна отримає чимало військової допомоги від країн-союзників. Зокрема, США оголосили про новий пакет допомоги вартістю 500 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" та інше озброєння.

Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні. У рамках міжнародної коаліції Київ отримає нову партію бронетехніки. Також Велика Британія разом із союзниками по НАТО анонсувала постачання Україні 30 тисяч нових безпілотників. Тим часом Німеччина надасть Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

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