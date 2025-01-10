Підготовка зустрічі Трампа з Путіним: у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США

Війну необхідно завершити справедливо по відношенню до України, підкреслив Георгій Тихий.

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Готується зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

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Готуються українсько-американські контакти на найвищому рівні

Очікується прямий контакт між Зеленським і Трампом

Україна очікує на зустріч між обраним президентом США Дональдом Трампом і главою української держави Володимиром Зеленським після інавгурації 20 січня, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Дональд Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни", - сказав він на брифінгу.

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За словами представника МЗС, "головне зараз те, що ми чекаємо на зустріч наших президентів: президента Трампа і президента Зеленського". У МЗС підкреслили, що для України важливо спільно працювати зі США заради миру.

"Ми готуємося до контактів українсько-американських на найвищому і найвищому рівні одразу після інавгурації", - зазначив також він.

"Ми всі очікуємо прямого, особистого контакту між президентом Зеленським і Трампом. Ми очікуємо, що контакти відбудуться якомога швидше після інавгурації Трампа", - додав Тихий.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретної дати проведення переговорів він не уточнив. Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді Трамп заявив, що Путін висловив бажання провести переговори.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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