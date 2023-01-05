glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Епіфаній проведе Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

5 січня 2023, 09:08
Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській Лаврі.
​Успенський собор Києво-Печерської Лаври ​
УПЦ МП виселили з двох головних храмів Києво-Печерської Лаври - Успенського і Трапезного соборів / Фото pomisna.info

7 січня 2023 року — в свято Різдва Христового за юліанським календарем — митрополит Епіфаній, який очолює Православну Церкву України, вперше проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як повідомили на офіційному сайті ПЦУ, церква отримала дозвіл на Божественну літургію.

Вона розпочнеться 7 січня о 9:00. Це буде перша в історії літургія предстоятеля Автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській Лаврі.

"Після отримання відповідного дозволу інформуємо вірян та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", – йдеться у повідомленні.

Коли в Україні святкують Різдво

На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили віруючим відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням.

У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили і не окупували Україну.

24 грудня глави ПЦУ та Української греко-Католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна всебічно вивчити це питання.

Проміжні результати опитування в додатку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.

УПЦ МП "виселили" з Києво-Печерської Лаври

Термін оренди Української Православної церкви Московського патріархату двох головних храмів Києво-Печерської Лаври — Успенського та Трапезного соборів, що належать державі — закінчився 31 грудня 2022 року.

1 січня УПЦ МП не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не забирати в УПЦ МП храми на території Лаври.

Однак, попри його вмовляння, глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відомство не рекомендуватиме Лаврському заповіднику продовжувати угоду з УПЦ МП.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня 2022 року заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

Інші новини по темі:

УПЦ МП Різдво Різдво Христове ПЦУ Києво-Печерська лавра новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:32

Великий секрет маленького насіння: 4 способи смачно використати насіння льону для залізного здоров'я

10:21

Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації БайденаВідео

10:10

Вихід на кордони 1991 року – ще не перемога, Україна повинна дочекатися розпаду РФ – СвітанВідео

09:51

Передбачення сповнені загибелі та мороку: що напророкувала Ванга на 2023 рікВідео

09:38

Вигадують собі перемоги: у РФ змінили риторику, щоб замилити очі росіянам – ISWВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:36

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

09:35

Війська Росії у разі вторгнення з Білорусі далі кордону не пройдуть - генерал ЗСУВідео

09:12

Як зробити вдома ідеальний порядок: 3 секрети, які дозволять забути про постійні прибирання

09:08

Епіфаній проведе Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської ЛавриВідео

Реклама
09:00

Війна перенесеться в район Таганрога і Валуйок, а в 2024 році Росія розвалиться – полковник СвітанВідео

08:48

"Україна поверне території в межах 1991 року": експерт назвав дві ймовірні датиВідео

08:41

Новий перелом у війні з РФ: ЗСУ нададуть ракети Storm Shadow з дальністю до 450 км - Піонтковський

08:30

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

08:00

Війна як фактор: як зміниться курс долара в 2023 роціПогляд

07:50

ЗСУ відкинули окупантів за межі Бахмута - голова Донецької ОВАВідео

07:40

Чому не можна вдома тримати грошове дерево: є ризик отруїтисяВідео

07:34

Опубліковано свіже фото Кримського моста: за 3 місяці після вибуху там проводяться ремонтні роботиВідео

07:30

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України найближчими тижнями

07:30

Гороскоп на сьогодні 5 січня: у Скорпіонів відкриються таланти, Тельцям доведеться тримати почуття

07:00

Христос народився! Поздоровлення в картинках і листівках: Христос народжується

Реклама
06:48

Атаки "Шахедів" продовжаться до травня: в ISW підрахували, як швидко РФ використає іранські дрони

06:22

Попереду різанина пригожинских зеківПогляд

05:00

Потужно запрацює, як нова машина: чим почистити комп'ютер від пилу

04:30

"Розпад Росії ніхто не зможе зупинити": дипломат сказав, коли почнуть відвалюватися частини РФВідео

03:30

Вріжуть максимальні морози: українців налякали різким похолоданням і назвали датиВідео

03:20

12 страв на Різдво 2023, які принесуть вам успіх: найпростіші і легкі рецептиВідео

02:42

Бабуся, яка підкорила час: 73-річна Віра Вонг похвалилася стрункими ніжками в купальнику

01:41

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

01:40

"Цар - несправжній": дипломат передрік похмуру долю Путіну та Росії в 2023 роціВідео

00:51

Можна залучити неприємності одним рухом: прикмети на 5 січня, які ніколи не порушувалиВідео

00:30

Росіяни за кілька годин профукали $27 млн: ЗСУ "приземлили" штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52

04 січня, середа
23:56

52-річна "німецька Барбі" Клаудія Шиффер засвітила півкола грудей у витонченій сукні

23:50

Як не можна одягатися після 40 років: 12 речей, з якими потрібно попрощатися, щоб не стати "бабцею""

23:35

"Періодичні вибухи, наче в щось влучили": росіяни панікують через потужну "бавовну" в КримуВідео

23:17

Унікальний пиріг з капустою на Різдво: швидкий рецепт, який принесе багатство в будинокВідео

23:09

"Росіяни домоглися поступового прогресу": США про бої за БахмутВідео

22:57

Гороскоп Таро на 2023 рік: Рибам - проблеми з довірою, Близнюкам - свобода, Овнам - вигорянняВідео

22:46

Україна може отримати більше HIMARS для ударів по окупантах: США готують новий пакет допомогиВідео

22:32

З наступаючим Різдвом - душевні вітання і листівки напередодні світлого свята

22:10

Доля балує їх все життя: 4 найщасливіших жіночих іменіВідео

Реклама
21:59

"За 3 тижні ворог взяв би Львів": Україна почала готуватися до війни у грудні 2019 року - ДаніловВідео

21:53

Зірка Марвел показав, як виглядає після страшної аварії в горах - Тор та Капітан Америка шоковані

21:34

"Нам треба готуватися": Данілов попередив, що Росія піде на ескалацію війни в лютомуВідео

21:16

Хочуть піти в наступ: у Міноборони назвали міста, які найближчим часом штурмуватимуть окупантиВідео

21:13

Пенсіонерка увійшла у кураж: 67-річна Долина втекла з Росії і влаштувала дикі танці в міні-шортахВідео

20:54

Подоляк назвав три вирішальні умови, за яких Україна може припинити боротьбу з РФВідео

20:42

Закінчуються ракети, танки та авіація: Росія зазнає масштабних втрат на війні в УкраїніВідео

20:06

ЗСУ вгатили по базі окупантів у Токмаку: майже сотня загарбників знищені і пораненіВідео

19:47

Франція передає Україні потужну військову допомогу: Зеленський терміново поговорив з МакрономВідео

19:46

Як правильно варити спагеті на плиті, у мікрохвильовці та мультиварці: покрокова інструкція

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти