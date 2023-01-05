Епіфаній проведе Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській Лаврі.

УПЦ МП виселили з двох головних храмів Києво-Печерської Лаври - Успенського і Трапезного соборів / Фото pomisna.info

7 січня 2023 року — в свято Різдва Христового за юліанським календарем — митрополит Епіфаній, який очолює Православну Церкву України, вперше проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як повідомили на офіційному сайті ПЦУ, церква отримала дозвіл на Божественну літургію.

Вона розпочнеться 7 січня о 9:00. Це буде перша в історії літургія предстоятеля Автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській Лаврі.

"Після отримання відповідного дозволу інформуємо вірян та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", – йдеться у повідомленні.

Коли в Україні святкують Різдво На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили віруючим відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням. У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили і не окупували Україну. 24 грудня глави ПЦУ та Української греко-Католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна всебічно вивчити це питання. Проміжні результати опитування в додатку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.

УПЦ МП "виселили" з Києво-Печерської Лаври

Термін оренди Української Православної церкви Московського патріархату двох головних храмів Києво-Печерської Лаври — Успенського та Трапезного соборів, що належать державі — закінчився 31 грудня 2022 року.

1 січня УПЦ МП не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не забирати в УПЦ МП храми на території Лаври.

Однак, попри його вмовляння, глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відомство не рекомендуватиме Лаврському заповіднику продовжувати угоду з УПЦ МП.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня 2022 року заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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