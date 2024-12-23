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"Ганебна політика": у МЗС рознесли Фіцо після його зустрічі з Путіним у Москві

Олексій Тесля
23 грудня 2024, 20:18
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Дії Роберта Фіцо спрямовані на те, щоб допомагати РФ і далі зберігати залежність Європи, кажуть у МЗС.
Фіко.
У МЗС розкритикували візит Роберта Фіцо до РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Важливо:

  • Росія протягом багатьох років використовує енергію як зброю
  • Викликають подив спроби Фіцо зберегти енергозалежність від РФ

Слабкість, залежність і недалекоглядність енергетичної політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрозу всій Європі, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Росія протягом багатьох років використовує енергію як зброю. Для Москви це політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками", - йдеться в заяві на сайті МЗС.

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Українські дипломати вважають, що на цьому тлі загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв, збільшення енергетичної незалежності, диверсифікація джерел і, як наслідок, збільшення енергетичної безпеки для кожної європейської родини та домогосподарства.

Крім того, у відомстві зазначили, що нещодавнім прикладом відмови від російського газу є Австрія, яка багато років не мала альтернатив постачанню енергоресурсів із РФ, але "врешті-решт знайшла можливість відмовитися від них завдяки мудрій і далекоглядній політиці уряду".

"На цьому тлі викликають подив наполегливі спроби глави словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС і спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання", - сказано в заяві.

У МЗС наголосили, що "протягом року його (Фіцо - ред.) дії спрямовані на те, щоб допомагати Росії й надалі витісняти з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент".

"Цей час можна було використати для того, щоб у координації з європейськими партнерами, зокрема з сусідами, розв'язати всі наявні проблеми і знайти взаємоприйнятні рішення. Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але прем'єр Словаччини обрав інший курс", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, наголошується, що Україна платить найвищу ціну - ціну людських життів - за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських убивць.

"Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона має про це пам'ятати краще за інших", - заявили в МЗС.

Україна закликає всіх європейських партнерів спільно працювати над зниженням залежності від російських енергоносіїв і зміцненням енергетичної безпеки Європи.

Раніше в Литві та Чехії різко висловилися про поїздку Фіцо до Москви. Зустріч Роберта Фіцо з Путіним викликала критику з боку президента Литви і міністра закордонних справ Чехії.

Як повідомляв Главред, Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Володимиром Путіним і сказав, що допомога Путіну є аморальною. Він зазначив, що Фіцо і Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ, оскільки "бояться реакції громадськості".

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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